Ubisoft, Splinter Cell Remake'in erken konsept tasarımlarını paylaştı

Ubisoft, yaklaşmakta olan Splinter Cell Remake için bir dizi konsept tasarımı paylaştı ve şirket, oyun serisinin geleceği için "iyi bir temel" sağlayacağını umuyor.

SPLINTER CELL REMAKE'İN KONSEPT TASARIMLARI YAYINLANDI

Geçtiğimiz Eylül ayında Ubisoft, 2002'de piyasaya sürülen Splinter Cell'in yeniden yapımını duyurdu ve şirket hikayeyi "modern bir izleyici kitlesi" için yeniden işleyeceğini açıkladı.

Splinter Cell Remake ekibinin dört üyesiyle kreatif direktör Chris Auty, teknik direktör Christian Carriere, kıdemli oyun tasarımcısı Andy Schmoll ve yardımcı seviye tasarım direktörü Zavian Porter, "erken konsept sanatı" tasarımını paylaştı

Auty, "Bu sadece bir remaster değil, sıfırdan inşa ediliyor" dedi. "Tüm içeriği sıfırdan yapabiliyoruz. 20 yıl sonra bir yeniden yapımla, arsaya, karakterlere ve orijinal oyunun genel hikayesine bakabilir ve özellikle iyi yaşlanmamış olabilecek küçük şeylerde bazı iyileştirmeler yapabiliriz. Hikayenin özü, deneyimin özü orijinalinde olduğu gibi kalacak."

Ubisoft'un hala "üretimin başında" olduğunu söyledi. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyoruz. Oyunu kesinlikle çivilediğimizden emin olmak istiyoruz. Mümkün olan en iyi oyunu yapmaya odaklanmak için bir süre karanlık olacağız."

Porter şunları ekledi: "Bu üst düzey yeniden yapımı yaratmayı ve kaliteyi mümkün olduğunca zorlamayı hedefliyoruz, bu da franchise'ın ilerlemesi için iyi bir temel oluşturmalıdır."