Ubisoft+ oyunları PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor - Haberler

Sony'nin dün yayınladığı PS5, PS4, PS3 ve klasik oyun serisinde yer alan oyunları ve Assassin's Creed Valhalla gibi bazı Ubisoft oyunlarının da dâhil edeceği bildirildi. Ubisoft+'ın ise yenilenmiş PlayStation Plus kütüphanesine ekleneceği bildirildi.

UBISOFT+ PLAYSTATION PLUS'A GELİYOR

Ubisoft'un ortaklarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Early'nin yaptığı basın açıklamasında, "Ubisoft+ Classics ile PlayStation oyuncularına konsollarında Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaları için başka bir yol sunuyoruz." dedi. "Bu sadece bir başlangıç, çünkü vizyonumuzu geliştirmeye devam ederken ve oyunculara nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri oyunlara erişmeleri için daha fazla seçenek sunarken Ubisoft Plus'ı PlayStation sahiplerine sunacağız."

Ubisoft+ Classics, PlayStation Plus Extra veya Premium abonelik katmanlarıyla birlikte 23 Haziran'da Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek.

UBISOFT+ OYUNLARI