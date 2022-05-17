Ubisoft+ oyunları PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor - Haberler

Ubisoft+ oyunları PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor
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Ubisoft'un abonelik hizmeti Ubisoft Plus, 27 oyun ile birlikte yenilenmiş PlayStation Plus hizmetine katılıyor.
Sony'nin dün yayınladığı PS5, PS4, PS3 ve klasik oyun serisinde yer alan oyunları ve Assassin's Creed Valhalla gibi bazı Ubisoft oyunlarının da dâhil edeceği bildirildi. Ubisoft+'ın ise yenilenmiş PlayStation Plus kütüphanesine ekleneceği bildirildi.
UBISOFT+ PLAYSTATION PLUS'A GELİYOR
Ubisoft'un ortaklarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Early'nin yaptığı basın açıklamasında, "Ubisoft+ Classics ile PlayStation oyuncularına konsollarında Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaları için başka bir yol sunuyoruz." dedi. "Bu sadece bir başlangıç, çünkü vizyonumuzu geliştirmeye devam ederken ve oyunculara nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri oyunlara erişmeleri için daha fazla seçenek sunarken Ubisoft Plus'ı PlayStation sahiplerine sunacağız."
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Ubisoft+ Classics, PlayStation Plus Extra veya Premium abonelik katmanlarıyla birlikte 23 Haziran'da Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek.
UBISOFT+ OYUNLARI
- Assassin's Creed Valhalla
- For Honor
- The Crew 2
- Child of Light
- Eagle Flight
- Far Cry 3: Blood Dragon
- Far Cry 3 Remaster
- Far Cry 4
- Legendary Fishing
- Risk: Urban Assault
- South Park: The Fractured but Whole
- South Park: The Stick of Truth
- Space Junkies
- Star Trek: Bridge Crew
- Starlink: Battle for Atlas
- STEEP
- The Crew
- The Division
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon Game
- Trials Rising
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs
- Werewolves Within
- ZOMBI