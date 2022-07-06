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Ubisoft önümüzdeki günlerde Skull and Bones'u tanıtacak

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Ubisoft önümüzdeki günlerde Skull and Bones'u tanıtacak

Popüler Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, 7 Temmuz Perşembe günü merakla beklenen Skull and Bones'un tanıtımını yapacağını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Ubisoft'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ubisoft Singapur tarafından geliştirilen ve uzun zamandır yayınlanması beklenen korsan ve deniz savaşı oyunu Skull and Bones'un ön gösterimi 7 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yayınlanacak.

SKULL AND BONES TANITIMI NİHAYET GELİYOR

Ubisoft'un uzun süredir merakla beklenen korsan ve deniz savaşı oyunu Skull and Bones'un tanıtımı yapılacak.

Videoda korsan gemilerinin fırtınalı denizlerde 'Denize hakim olan dünyayı fetheder' sözlerine yer verildi. Ubisoft Forward Skull and Bones'ta öne Çıkıyor. 7 Temmuz saat 21.00'de dünya çapında oynanışı yayınlanacak.

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SKULL AND BONES KONUSU

Olasılıkların üstesinden gelirken ve bir serserilikten kötü şöhretli bir korsan olmak için yükselirken Skull & Bones'un tehlikeli cennetine girin. Kendi müthiş filonuzu bir araya getirin ve her sezon yeni zorluklar, hikayeler ve özellikler sunan içgüdüsel bir dünyada imparatorluğunuzu inşa etmek için kullanın. Kaynakları toplayın, araçlar ve silahlar üretin, gemilerinizi inşa edin ve kötü şöhretinizi büyütün. Afrika kıyılarından Doğu Hint Adaları'nın tropik adalarına kadar, korsan ağınızı kurun ve Hint Okyanusu'na hükmetme yolculuğunuzda kendi imparatorluğunuzu kurun.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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