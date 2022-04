Ubisoft Onlarca Oyunu İçin Çevrimiçi Desteği Kesti

Ubisoft oyunları için sunulan onlarca çevrimiçi hizmetin fişi çekildi. Firma 90'dan fazla eski oyuna sunduğu çevrimiçi desteği durduruyor.

Ubisoft aralarında Far Cry 2 ve Assassin's Creed 2'nin de bulunduğu 91 oyun için online hizmet desteğini kesti. Birçok eski oyununun sunucularını kapatan geliştirici 91 oyun için devasa bir liste yayımladı.

Desteği kesilen oyunların çevrimdışı sunduğu deneyimden hiçbir taviz verilmeyecek. Fakat oldukça yaşlanmış olan oyunların çevrimiçi tarafta aldığı destek tamamen ortadan kalkacak. Karakter kostümleri, yeni haritalar ve çevrimiçi elde edilen puanlar da devre dışı kalacak.

Eski Ubisoft Oyunları Çevrimiçi Destek Almayacak

Listedeki bazı oyunların sunucuları da tüm platformlar üzerinde kapatılacak. Eski Ubisoft oyunları hala çok oyunculu maçlara katılan sadık bir oyuncu kitlesine sahip. Oyun devi bu oyunculara sunucuları kapatmadan ya da desteği kesmedene önce bir bildirim göndereceğini belirtti.

Çevrimiçi hizmetlerin tamamen kesileceği oyunlarda oyuncu istatistiklerini görüntüleme şansı da ortadan kalktı. Ubisoft Connect elementlerini kullanan ve oyun içi çeşitli aktiviteler sunan diğer hizmetlerin de fişi çekildi.

Online hizmetleri kesilen oyunlar arasında en çok dikkat çekenleri listeledik.

Anno Online

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed: Brotherhood

Assassin's Creed: Recollection

Assassin's Creed: Revelations

Avatar

Call of Juarez 2: Bound in Blood

Call of Juarez 3: The Cartel

Far Cry

Far Cry 2

Far Cry Blood Dragon

Ghost Recon

Just Dance 3'ten Just Dance 2018'e kadar serinin tüm oyunları için sunucu desteği ortadan kalktı. Just Dance Disney Party ve Disney Party 2'nin de çevrimiçi hizmetleri kaldırıldı.

Bu durum ne kadar üzücü gözükse de listedeki bazı oyunların 10 yılı geride bıraktığını unutmamak gerekiyor. Eski oyunlar için düzenli olarak destek sunmak ise firmaların ekstra zaman ve kaynak ayırmasını gerektiriyor.

Bu noktada oyun geliştiricileri yıllanmış oyunlara sunduğu desteği yavaş yavaş kesmeye hazırlanıyor.

SaveButonu / Gamegar