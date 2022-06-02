Ubisoft Haziran Ayında E3 Benzeri Konferans Düzenlemeyecek - Haberler

Her yılın yaz döneminde düzenli olarak sunum yapan ve yeni oyunlar duyuran Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, bu yılı pas geçecek.

Axios'a konuşan bir Ubisoft sözcüsü, şirketin şu an için herhangi bir etkinlik düzenlemeyi planlamadığını açıkladı ve en erken "yıl sonuna doğru" bir sunum olabileceğini ifade etti.

COVID-19 nedeniyle E3'ün iptal edilmesiyle ilk kez 2020'nin Temmuz ayında dijital bir Ubisoft Forward etkinliği düzenleyen Ubisoft, daha sonra eylül ayında ve 2021'in Haziran ayında da aynı etkinliği devam ettirerek yeni oyunlarını duyurmuştu.

Yeni bir State Of Play Etkinliği Yolda

Başarılı sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, mart ayında yayımladığı bir yazıda bazı kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak Ubisoft'un bu yaz döneminde E3 dönemine yakın bir zamanda büyük bir dijital etkinlik düzenleyerek yeni oyunlarını tanıtacağını iddia etmişti. Ancak Henderson, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa işaret ederek dünyadaki mevcut durum nedeniyle söz konusu planların değişebileceğini ifade etmişti.

Öte yandan, COVID-19 salgını nedeniyle birkaç yıldır ara verilen E3 bu yıl da iptal edildi. Bu boşluğu ise Geoff Keighley'nin hazırlayıp sunduğu Summer Games Fest 2022 dolduracak. 9 Haziran'da TSİ 21: 00'da gerçekleşecek etkinlik için geçtiğimiz günlerde katılımcı listesi paylaşılmıştı. 30'dan fazla oyun firmasının olduğu listede Ubisoft yer almıyor.

SaveButonu / Gamegar