Ubisoft, Ghost Recon Frontline Dahil 4 Oyunu İptal Etti

Ubisoft, Ghost Recon Frontline ve Spliter Cell VR dahil toplamda dört oyun projesini iptal ettiğini açıkladı.

Firmanın 2022'nin birinci çeyreğine ait mali toplantısında yapılan duyuruya göre, yaklaşık bir yıl önce duyurulan oynaması ücretsiz battle royale türündeki Ghost Recon Frontline ve Meta Quest için geliştirilen Splinter Cell VR dışında henüz duyurusu yapılmamış iki oyun projesi olmak üzere toplamda dört oyun iptal edildi.

Ghost Recon Frontline ilk duyurulduğunda olumsuz eleştiriler almıştı. Bunun sonucunda oyunun planlanan beta süreci de ertelenmişti. Ancak bugüne kadar oyun için hiçbir beta süreci düzenlenmedi.

Oynaması Ücretsiz Ghost Recon Frontline Duyuruldu

Aynı toplantıdan çıkan bir başka gelişme de, yeni nesil konsollar ve PC için yapım aşamasında olan Avantar: Frontiers of Pandora'nın bir sonraki mali yıla ertelenmesi oldu. Bu bağlamda oyun en erken 2023'ün nisan ayında, en geç ise 2024'ün nisan ayında çıkacak.

Ubisoft'un bir süredir personel krizi yaşadığı biliniyor. Görünüşe göre bu durum firmanın oyun geliştirme süreçlerini de etkiliyor. Her yıl yeni bir Assassin's Creed oyunu piyasaya süren Ubisoft, 2020'de çıkan Assassin's Creed Valhalla'dan sonra bu seri için henüz yeni bir oyun duyurusunda bulunmadı. Söylentiler bu yıl sonuna doğru eski Assassin's Creed oyunlarına benzer yapıda ve daha küçük ölçekte Rift kod adlı bir oyunun çıkış yapacağını öne sürse de, yaşan son oyun iptal etme ve erteleme haberlerinden sonra bu oyunun da 2023'e ertelenmiş olabileceği iddia edildi.Geleneksel, büyük çaplı bir Assassin's Creed'in ise Infinity adıyla geliştirildiği, içerisinde birden fazla oyun barındırdığı biliniyor ve bunun en erken 2023 sonuna doğru çıkması bekleniyor.

SaveButonu / Gamegar