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Ubisoft, bir oyununun daha desteğini sonlandırdı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Ubisoft, bir oyununun daha desteğini sonlandırdı

Ubisoft'un popüler çevrimiçi taktiksel nişancı oyunu Tom Clansy's Ghost Recon Breakpoint'in desteğinin sonlandırıldığı duyuruldu. Şirket yaptığı açıklamada Ghost Recon Breakpoint için artık yeni içerik üretmeyeceğini bildirdi.

Fransız şirket Ubisoft'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Ghost Recon Breakpoint'teki desteğini sonlandırdığını duyurdu. Orijinal hikaye moduna fetih benzeri bir alternatif mod olan Operation Motherland'i piyasaya sürdüğünü belirtti.

GHOST RECON BREAKPOINT DESTEĞİ SONLANDIRILDI

Stüdyo, hem Ghost Recon Wildlands hem de Ghost Recon Breakpoint için sunucuları korumaya devam edeceklerini ve oyuncuların gerçekten oyundan keyif almaya devam edeceklerini umduklarını ifade ediyor.

2017 yılında piyasaya sürülen taktiksel nişancı oyunu Ghost Recon Breakpoint'ten NFT satın alan kullanıcılara da, "Oyunun bir parçasına sahipsiniz ve tarihinde iz bıraktınız" dedi. "Ghost Recon Breakpoint için son tarih 3/17/2022'de piyasaya sürerek, platformdaki özellikler ve diğer oyunlarla birlikte gelecek düşüşlere daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin!" sözlerine yer verdi.

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Öte yandan Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda ücretsiz battle royale oyunu Ghost Recon Frontline'ı duyurduğunu da hatırlatalım.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Ubisoft, Gamegar,, Haberler

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