Twitch yayıncıları artık ban listelerini diğer yayıncılarla paylaşabilecek

Engelleme ve askıya almalar, Twitch'in kuruluşundan bu yana yayıncıların güvenlik araç kitlerinin önemli bir parçası oldu. Yayının ve sohbetin daha sağlıklı ilerlemesi açısından yaklaşık 12 yıllık görev süresinde Twitch, AutoMod, anahtar kelime yasaklamaları, sohbet kısıtlamaları ve daha fazlası gibi hizmetler ekleyerek güvenlik işlevselliğini önemli ölçüde arttırdı.

YAYINCILAR ARTIK BANLANAN KULLANICI LİSTELERİNİ PAYLAŞABİLECEK

Twitch'e eklenmesi planlanan bir yeni özellik ise yayıncılar arasında banlanan kullanıcıların listesi diğer yayıncılar ile paylaşılabilecek. Bu yeni hizmet, içerik oluşturucularının birbirlerine yasaklanmış kullanıcıların bir listesini göndermelerine izin verecek.

Paylaşılan ban listesinde, kullanıcılar yasaklı kullanıcıları bazı etiketler ile yayıncılara ve moderatörlere gözükecek. Ban listesi paylaşılan yayıncı, daha önce ban listesinin paylaşıldığı yayıncının kanalında banlanmışsa bu kullanıcı, paylaşılan yayıncının sohbetinde de belirli etiketler ile gözükecek.

Ban listesi paylaşma özelliğinin hala gelişim aşamasında olduğu ve şu anda işlevi yalnızca birkaç yayıncının kullanabildiği bilinmektedir. Yeni sitem Twitch'e iyi entegre olursa, kullanıcılar sohbet kurallarına daha fazla uyacaktır.