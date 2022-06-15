Twitch'ten reklam teşvik programı geliyor! Daha fazla reklam verilebilecek

Başlangıçta reklam teşvik programıyla kazanılan ödemeler BPM modeli kullanarak hesaplanıyordu. Temelde yayıncıların kanallarında izlenen her bin reklam için sabit ücret elde ediliyor.

TWITCH'TE YENİ REKLAM MODELİ BAŞLIYOR

Twitch'te Para Kazanma Başkan Yardımcısı Mike Minton'un yaptığı basın açıklamasında, "Yalnızca anlaşılması daha kolay değil, aynı zamanda içerik oluşturuculara, canlı yayınlarında yayınlanan her reklam için gelirin yüzde 55'ini ödeyerek reklam ödemelerini artıran yeni bir model başlatıyoruz." sözlerine yer verdi.

Minton, "Reklam ürünlerimiz Twitch'in canlı ve etkileşimli ortamı için oluşturulmuştur ve hem izleyiciler hem de içerik oluşturucular için daha az müdahaleci reklam deneyimleri eklemek için sürekli çalışıyoruz" dedi.

Bağlı kuruluşların 15 Haziran'da kullanıma sunulacak olan yeni programa dâhil edilmemiş olsa da, saatte üç dakikalık reklam yayınladıkları sürece Ağustos ayından itibaren reklam gelirinin yüzde 55'ine hak kazanacaklar.

TWITCH REKLAM TEŞVİK PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?





İlk olarak reklam almak için seçilen ortaklardan ve İştiraklerden biriyseniz, bunu Reklam Yöneticisi kontrol panelinde görürsünüz. Teklifi kabul ettiğinizde, Reklam Yöneticisi'ne teşvikte ayrıntılı olarak açıklanan fiyata ayarlanır. Asgari yayın saatinizi tamamladıktan sonra yapacağınız ialve yayınlardaki reklamlar için de normal ödeme almaya devam edeceksiniz.





İkinci adım olarak ise size sunulan teklifi seçiniz. Siz seçtikten sonra Reklam Yöneticisi'ni sizin için belirler ve sunulan teklifler yayıncıya göre değişmektedir.

Üçüncü adım olarak bir ay boyunca yayın yaparsınız.

