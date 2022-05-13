Twitch'teki ücretli özellik Youtube'a geliyor

Twitch, canlı yayın için ABD ve Avrupa'da en büyük platform olmaya devam ederken, popüler video izleme platformu YouTube, kullanıcılar arası birbirlerine ücretli katıl aboneliği hediye etme özelliğini ekledi.

YOUTUBE ABONELİK HEDİYE ETME ÖZELLİĞİ EKLENDİ

YouTube'un yaptığı açıklamada, küçük bir içerik oluşturucu grubuyla yeni bir üyelik hediye özelliğini test ediyor. Şirket Kanal Üyelikleri Hediyesi'nin beta sürümünü başlattı ve bu da kullanıcıların birbirlerine ücretli abonelik hediye etmelerini sağlıyor.

HENÜZ BETA AŞAMASINDA

YouTube, bir blog yazısında, "Bunu henüz yaygın olarak kullanıma sunmaya hazır değiliz, bu yüzden geri bildirim almak ve özellikler geliştirmeye devam etmek için bir Beta başlatıyoruz" dedi. "Örneğin, mobil cihazlarda hediye üyelikleri satın almak, tam lansman için uygulayacağız, Beta sırasında kullanılamıyor."

YOUTUBE KATIL NASIL YAPILIR?