Twitch'in ödeme eşiği düşürülüyor! Yayıncılar en az 50 dolar çekebilecek

Twitch'in internet sitesinde yayınlanan duyuruda yayıncılar için ödeme eşiğinin 100 dolardan 50 dolara düşürüleceği ve bu sayede daha sık aralıkla para çekebileceği duyuruldu.

TWITCH ÖDEME EŞİĞİ 50 DOLARA DÜŞÜRÜLÜYOR

Uygulanacak yeni sistem ile yayıncıların kazançları en kısa sürede cüzdanlarına girebilecek. "Partner ve İştiraklere yapılan ödemeleri etkileyecek olan bu değişiklik aşamalı olarak, yani ülkelere göre farklı tarihlerde devreye girecek." Sözlerine yer verilmesinin ardından 50 dolar ödeme eşiği ilk olarak 15 Temmuz tarihinde Arjantin, İtalya, Japonya, Meksika, İspanya ve Tayvan'da devreye girecek.

15 TEMMUZ İTİBARİYLE AKTİF OLACAK

İlerleyen günlerde ise bu değişiklik dünya çapında yaklaşık 70 bin yayıncı için geçerli olacağı bildirildi. Yayıncıların kazandıkları paraları daha kısa sürede çekebilmeleri adında minimum para çekme tutarını 100 dolardan 50 dolara düşüren Twitch, 15 Temmuz itibariyle belirli ülkelerde aktif hale getirecek.

"Bu değişikliğin yaşadığınız ülkede devreye girmesinin ardından, yeni eşiği aşan ödemenizi hesabınızda göreceksiniz. Devreye alma süreci 15 Temmuz'da bazı ülkelerde başlayacak ve Kasım sonuna kadar aşama aşama yeni ülkeler eklenecek. Merak etmeyin, 50 $ eşiği sizin için de geçerli hale geldiğinde ayrıca haber vereceğiz. Devreye alma sürecini aylara yaymamızın nedeni, aceleye getirip herhangi bir hataya mahal vermeden, sonuçlarını görerek ilerlemek."