Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Twitch yaptığı paylaşım ile Shared Ban Info uygulamasının nasıl çalışacağı hakkında bilgiler verdi. Buna göre yayıncılar bu programa katılmak için yayınlarında bir paylaşım talebi oluşturması gerekiyor. Ban bilgilerini diğer yayıncılar, kanallar veya ortak takipçilerle paylaşma talebinde bulunabilirsiniz.

Bu istek kabul edildikten sonra, bir kullanıcı ban yediğinde Shared Ban Info yardımı ile diğer kanallarda, o kullanıcının mesajları işaretlenerek moderatörler veya yayıncılar tarafından kolayca izlenmesine olanak sunuluyor.

Bir kanalda yasaklanan kullanıcıların başka bir kanalda sohbet etmesi otomatik olarak kısıtlanacak. Yayıncılar, o kullanıcının normal şekilde sohbet etmesine izin vermek için ayarlarını değişiklik yapmak zorunda olacaklar. Ancak bu kişiler üzerindeki uyarı bilgisi her daim kalıcı olacak. Yayıncılar ayrıca, istedikleri zaman Share Ban Info programından çıkabilecek.

Shared Ban Info, Twitch'in kullanıcılarının güvenliği için uyguladığı yeni uygulamalardan bir tanesi. Paylaşılan Yasaklı Bilgisi programı, Kasım ayında kullanıma sunulan ve yasaklardan kaçan insanları yakalamak için yapay zekayı kullanan Ban Evasion Detection Tool'un bir uzantısı olarak çalışacak.

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