Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Shiftdelete - Gamegar
 - Güncelleme:
Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Twitch en popüler canlı yayın platformlarından bir tanesi. Twitch üzerinden yayıncılar, oyun oynayarak ya da daha farklı yeteneklerini sergileyerek para kazanabiliyor. İzleyicilerin de yayıncı ile etkileşime geçebildiği platformda olumsuz davranışların sonucu ise banlanma oluyor. Twitch şimdi ise yayıncılara ban konusunda önemli bir yenilik daha getiriyor.

Ünlü canlı yayın platformu yayıncıların sohbetlerinden yasakladıkları kullanıcılar hakkında bilgi paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir güvenlik aracı sunuyor. Shared Ban Info (Paylaşılan Yasaklı Bilgisi) adı verilen sistem ile yayıncılar topluluklarını kötü niyetli kişilerden korumak için iş birliği yapabilecek.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Twitch yaptığı paylaşım ile Shared Ban Info uygulamasının nasıl çalışacağı hakkında bilgiler verdi. Buna göre yayıncılar bu programa katılmak için yayınlarında bir paylaşım talebi oluşturması gerekiyor. Ban bilgilerini diğer yayıncılar, kanallar veya ortak takipçilerle paylaşma talebinde bulunabilirsiniz.

Bu istek kabul edildikten sonra, bir kullanıcı ban yediğinde Shared Ban Info yardımı ile diğer kanallarda, o kullanıcının mesajları işaretlenerek moderatörler veya yayıncılar tarafından kolayca izlenmesine olanak sunuluyor.

Bir kanalda yasaklanan kullanıcıların başka bir kanalda sohbet etmesi otomatik olarak kısıtlanacak. Yayıncılar, o kullanıcının normal şekilde sohbet etmesine izin vermek için ayarlarını değişiklik yapmak zorunda olacaklar. Ancak bu kişiler üzerindeki uyarı bilgisi her daim kalıcı olacak. Yayıncılar ayrıca, istedikleri zaman Share Ban Info programından çıkabilecek.

Shared Ban Info, Twitch'in kullanıcılarının güvenliği için uyguladığı yeni uygulamalardan bir tanesi. Paylaşılan Yasaklı Bilgisi programı, Kasım ayında kullanıma sunulan ve yasaklardan kaçan insanları yakalamak için yapay zekayı kullanan Ban Evasion Detection Tool'un bir uzantısı olarak çalışacak.

Shiftdelete / Gamegar

Gamegar Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title