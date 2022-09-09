Türkiye'deki oyuncuların deneyimleri, Persona bazında araştırıldı

Playstige'in raporunda Türkiye'de karşılaşılan oyuncu personalarına, bu personaların genel profiline, oyun oynama motivasyonlarına, oyun sektöründeki satın alma alışkanlıklarına, markalardan beklentilerine yer verildi. Bununla birlikte personaların oyun ekipmanlarına ve markalarına olan bakış açıları da raporda yer aldı.

TÜRKİYE'DEKİ OYUNCULARIN DENEYİMLERİ, PERSONA BAZINDA ARAŞTIRILDI

Yedi haftada tamamlanan raporda Konsol Algısı, Marka Deneyimi, Oyun ve Oyuncu Deneyim Yolculuğu ve Kripto Algısı gibi farklı bölümler bulunuyor. Oyuncu personalarının özellikleri, bu bölümler altında mercek altına alınmış durumda.

Raporun dikkat çeken bulguları arasında oyuncuların ortak motivasyonu öne çıkmakta: Yaşamın sıkıcı rolünden kaçış. Yaştan ve sosyoekonomik statüsünden bağımsız olmak üzere oyuncuların büyük çoğunluğunun oyunları bir kaçış yolu, kendini tatmin etme yöntemi olarak gördüğü raporlandı. Ortak motivasyon olarak öne çıkan bir diğer unsur ise oyunların sunduğu sosyalleşme imkanı.

Raporun sonucunda Türkiye merkezli oyun yazılım firmalarına karşı olumsuz bir ön yargı tespit edildi. Bu ön yargının sebebi olaraksa geçmişteki başarısız oyunlar gösteriliyor. Bunun yanında bu alandaki "Milliyetçilik" duygusunun da oynama motivasyonunu tetiklediği raporlandı.

Türk oyuncuların oyun markalarından olan beklentileri ise düşünüldüğü üzere: yerel fiyatlandırma, kapsamlı Türkçe dil seçenekleri, sponsurluklar, turnuvalar ve dahası…