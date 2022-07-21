Türkiye, Avrupa Oyun Sektörü Yatırımlarında Açık Ara Zirvede!

2022'nin ilk yarısında Avrupa'da oyun sektörüne olan yatırımlarda Türkiye açık ara zirvede bulunuyor.

Türkiye 2022 yılı yarıyıl yatırım raporu yayımlandı. Rapora göre 2022'nin ilk altı ayında Türkiye merkezli oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı. Türk oyun sektörü, bu miktarla birlikte Avrupa'da oyun sektöründe en çok yatırım alan ülke olmayı başardı. Türkiye'yi ise 158 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 60 milyon dolarla Norveç takip etmekte.

Türkiye'nin oyun sektörü, bundan bir önceki yarıyılda (2021-2) 266 milyon dolarlık yatırım almıştı. Bu sefer 333 milyon dolarla kendi rekorunu yenilemeyi başaran ülkemiz, bu alanda Avrupa birinciliğini de elde etti.

Oyun sektöründeki trend ise blockchain veya metaverse girişimlerine kaymakta. Türkiye'de toplam 20 milyon dolara ulaşan bu girişimlerin ilerleyen zamanla artması bekleniyor. Game Factory'nin iletişim direktörü Rıfat Tellioğlu, bu konuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar adet bakımından azalsa da yatırım miktarı, 2021'in toplamını geride bıraktı. 6 ay içerisinde 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Ayrıca ilk yarıyılda Türkiye'deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar 20 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde daha çok blockchain oyununun yatırım aldığını göreceğiz."

Türkiye'den çıkan girişimler ise toplamda 1.4 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın neredeyse dörtte birini 333 milyon dolarla oyun sektörü oluşturdu. Türkiye, girişimcilik ekosistemindeki 1.4 milyar dolarlık yatırımla ise bu alanda Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

SaveButonu / Gamegar