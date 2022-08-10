Türk Oyun Şirketi Yin Yang Games'e 1 Milyon Dolarlık Yatırım!

Firmalar için oyun, NFT koleksiyon ve blockchain servisleri geliştiren Türk NFT oyun şirketi Yin Yang Games, 1 milyon dolar yatırım aldı. Firmalara oyun, NFT koleksiyonları ve blockchain hizmetleri sunan oyun şirketi, şu anda NFT GameFi alanına odaklanan oyunlar geliştirmekte. Yin Yang Games, aldığı bu yeni yatırımı ise şu an üzerinde çalıştığı NFT bazlı kart oyunu …

Firmalar için oyun, NFT koleksiyon ve blockchain servisleri geliştiren Türk NFT oyun şirketi Yin Yang Games, 1 milyon dolar yatırım aldı.

Firmalara oyun, NFT koleksiyonları ve blockchain hizmetleri sunan oyun şirketi, şu anda NFT GameFi alanına odaklanan oyunlar geliştirmekte. Yin Yang Games, aldığı bu yeni yatırımı ise şu an üzerinde çalıştığı NFT bazlı kart oyunu Reincarnation'ın gelişim sürecini fonlamak için kullanacak. Yin Yang Games, pörtföyüne bununla birlikte eş zamanlı olarak yeni servisler ve ürünler eklemeyi de planlamakta.

Yin Yang Games'in CEO'sunun Açıklamaları

Yin Yang Games'in kurucu ortağı ve CEO'su İlker Onur Kaya, aldıkları yatırıma dair aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

Kaya, bununla birlikte geleceğe yönelik vizyonlarını da tekrar vurguladı:

Yin Yang Games'in CEO'su, GameFi ürünlerinin son zamanlarda sahip olduğu popülariteyi de vurgulayarak bu alanda Türk geliştiriciler olarak global pazarda pay sahibi olmak istediklerinin altını çizdi.

Yatırımcının Açıklamaları

Yatırımı yapan Gelişim Group'un yönetim kurulu başkanı Mustafa Akçay ise bu iş birliğiyle ilgili aşağıdaki şekilde konuştu:

Yin Yang Games Hakkında

2021 yılı Ocak ayında, İlker Onur Kaya, Alperen Kırcanoğulları, Ali Anıl Esmer ve Yiğit Karatokuş tarafından kurulan Yin Yang Games; temel felsefesi olan dengeyi her alanda benimsemiş, oyun ve blockchain alanında sürdürülebilir ürün ve servisler geliştiren bir oyun stüdyosu.