Türk Oyun Sektörü Belgeseli 2. Sezonunun İlk Bölümü 'Geliştiriciler' Karşınızda

Disket Kutusu YouTube kanalından izleyebileceğiniz Türk Oyun Sektörü belgeseli, yeni sezonunun ilk bölümü "Geliştiriciler" ile karşınızda.

SaveButonu ekibinin prodüksiyonunu üstlendiği YouTube belgeseli Türk Oyun Sektörü, yeni bir sezon ve yeni bir bölüm ile izleyicilerine kavuştu. Disket Kutusu YouTube kanalından ulaşabileceğiniz belgeselin yeni sezonunu "Oyun sektörü" isminin ilk duyulmaya başladığı yıllara dönerek açtık. Teknolojinin şimdiye kıyasla çok kısıtlı olduğu bir dönemde bu zorlu yolculuğa çıkmış ve Özgür Özol'un deyişiyle "Kan, ter ve gözyaşları" dökmüş olan çok değerli isimlerin başından geçen olayları merak ediyorsanız bu bölümü kaçırmamanızı öneririz.

Peki bu bölümde daha hangi bilgilere yer verdik? 1993 senesinde çıkmış, ilk Türk yapımı oyunlardan biri olan "Umut Tarlaları", teknolojik kısıtlamalar dolayısıyla çok zorlu bir geliştirme aşamasından geçmiş ancak pek çok potansiyele sahip bir oyun olarak çıkmış "Kabus 22" ve ülkemizden çıkan en başarılı oyunlardan sayabileceğimiz Mount & Blade serisi hakkında ilgi çekici detaylar öğrendik. Yeni bölümü izlemek isteyenler de hemen aşağıdaki videodan ulaşabilirler.

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Bu bölümde bizimle yaşadıklarını paylaşan Yasin ve Kadir Demirden, Armağan Yavuz, Özgür Özol, Erkan Bayol ve Güven Çatak gibi gelecek nesiller için örnek olmuş bu isimlere bizlere zaman ayırdıkları için de ne kadar teşekkür etsek az. Ülkemizin oyun sektörü hakkında ilgi çekici bilgiler öğrenmek için Türk Oyun Sektörü belgeselini ve Disket Kutusu kanalını takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere!