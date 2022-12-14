Btf tarafından geliştirilip Hedup ile WhisperGames'in ortakala yayıncılığını üstlendiği point & click türündeki macera oyunu Trüberbrook'un ssitem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Truberbrook sistem gereksinimleri neler? Truberbrook kaç GB? Detayları haberimizde…

1960'ların paralel evreninde maceralı bir tatilin tadını çıkarın! El yapımı manzaraya sahip bir Bilim Kurgu-Gizem Macera Oyunu Truberbrook sistem gereksinimleri neler? Truberbrook kaç GB? İşte detaylar…

TRUBERBROOK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Trüberbrook'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 4. Nesil veya i5 2. Nesil işlemci, minimum 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon 5800 serisi ekran kartı gerekmektedir.

TRUBERBROOK MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 4. Nesil veya Intel Core i5 2. Nesil

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon 5800 serisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

TRUBERBROOK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 5. Nesil veya AMD FX-4170

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 8000 serisi veya NVIDIA GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

TRUBERBROOK KAÇ GB?

Truberbrook'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.