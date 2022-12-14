Truberbrook sistem gereksinimleri neler? Truberbrook kaç GB?
Gamegar Haberleri
Btf tarafından geliştirilip Hedup ile WhisperGames'in ortakala yayıncılığını üstlendiği point & click türündeki macera oyunu Trüberbrook'un ssitem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Truberbrook sistem gereksinimleri neler? Truberbrook kaç GB? Detayları haberimizde…
1960'ların paralel evreninde maceralı bir tatilin tadını çıkarın! El yapımı manzaraya sahip bir Bilim Kurgu-Gizem Macera Oyunu Truberbrook sistem gereksinimleri neler? Truberbrook kaç GB? İşte detaylar…
Trüberbrook'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 4. Nesil veya i5 2. Nesil işlemci, minimum 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon 5800 serisi ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 4. Nesil veya Intel Core i5 2. Nesil
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon 5800 serisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 5. Nesil veya AMD FX-4170
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon 8000 serisi veya NVIDIA GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Truberbrook'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.