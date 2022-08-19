Trafiği bahane ederek taksimetreyi açmadı! Taksici, canlı yayın yapan turist ile pazarlığa girdi

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te Türkiyeyi gezen Koreli yayıncı, İstanbul'da bindiği bir taksiden taksimetreyi açmasını istedi. Trafiğin yoğunluğunu bahane eden taksici, taksimetre açmadan koreli yayıncı ile fiyat pazarlığına girdi. Olaylar anbean canlı yayın kamerasına yansıdı.

Jinnytty kullanıcı adlı Twitch yayıncısı, İstanbul sokaklarında canlı yayın yaparak takipçileriyle vakit geçirmeye çalıştı. İstanbul'da kısa mesafe gideceği yol için taksiye binmeye çalışan yayıncı, aynı mesafe için iki taksi şoföründen iki farklı fiyat aldı.

TURİSTİ CANLI YAYINDA DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI

İstanbul'u gezmeye gelen Koreli Twitch yayıncısı Jinnytty'nin bindiği bir takside taksi şoförü, 10 dakikalık yol için yayıncıdan 200 TL para istedi. Taksi şoföründen taksimetreyi açmasını isteyen yayıncıya trafiği bahane eden taksici, "no, trafik çok var. En son sana bunu yaparım" diyerek 150 TL'ye anlaştı.

TRAFİĞİ BAHANE EDEREK TAKSİMETREYİ AÇMADI

Koreli Twitch yayıncısının canlı yayında taksi şoförü ile yaşadığı olaydan alınan bir dakikalık kesit, Twitter'da binlerce beğeni alarak tepki topladı. Bindiği bir takside ücreti görmek için taksimetreyi açmasını istediği taksi şoförünün trafiği bahane ederek taksimetreyi açmaması canlı yayın kamerasına yansıdı.

AYNI MESAFEYİ İKİ TAKSİCİYE SORDU, İKİ FARKLI FİYAT ALDI

Aynı gün içerisinde toplamda yaptığı 8 saatlik canlı yayın sırasında gideceği 10 dakikalık mesafe için iki farklı taksi şoföründen fiyat alan Jinnytty kullanıcı adlı Twitch yayıncısının aldığı cevaplar; 250 ve 200 lira oldu. İlk bindiği taksiciden fiyat alan yayıncı, taksimetrenin 250-260 TL yazacağının söylenmesinin ardından taksiden indi ve başka bir taksi bekledi. İkinci takside ise taksi şoförü 200 TL dedi ve pazarlıkla 150 TL'ye indirdi.