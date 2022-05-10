Bağımsız stüdyo DNA ARMY GAMING tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya simülasyon oyunu Trader Life Simulator'da süpermarket sahibi olmak isteyenler oyunun sistem gereksinimlerini araştııyor. Peki, Trader Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Trader Life Simulator kaç GB? İşte detaylar…

Kendi süpermarketinizi inşa edin, mağazanızı kişiselleştirin, yeni araçlar ve ekipmanlar satın alın, ekonomiyi yönetin, 100'den fazla farklı ürün satın alın ve satın, genişletin ve kendi başarı hikâyenizi yaratın

TRADER LIFE SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Trader Life Simulator'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için i5 üçüncü nesil işlemci, 4GB RAM ve GTX 770 ekran kartı gerektirmektedir.

Trader Life Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: i5-3570 3,4 GHz 4 Çekirdekli

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 770 2GB veya üstü

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

Trader Life Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

Trader Life Simulator Kaç GB?

Trader Life Simulator'ı oynayabilmeniz için PC'nizde 17 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Oynamak için iki farklı harita: Şehir ve köy

Oyuncunun Dükkanında Satılabilecek 100'den Fazla Farklı Ürün

Mobilya, PC, ... ve saire.

TV izleme ve ziyaret edilecek daha fazla yer

Gündüz / gece döngüsü ve hava durumu sistemi.

Fatura sistemi.

Dinamik Fiyatlar Sistemi: Ürünlerin Fiyatları Günlük Olarak Değişmektedir

Ekonomi sistemi, banka, krediler, ATM, kredi kartı ve daha fazlası

Telefon / Dizüstü Bilgisayarlar Oyuncu satın alabilir ve kullanabilir.

Dükkanlar yeniden stoklanır.

Açlık, kirlilik dahil olmak üzere hayatta kalma yönleri ... ve saire.

Sağlık Sistemi: Oyuncu Yemek Yemezse Hastalanır, Duş Alır ... ve saire

Şehirde çok fazla dükkan var ve onlardan etkileşime girebilir ve satın alabilirsiniz.

Mağazanız için birçok özelleştirme ve mobilya.

Dükkanınızdaki işçiler.

Mallarınızı sürmek ve taşımak için Arabalar / Kamyonlar.

Araçların benzin, yağ ve onarıma ihtiyacı var, ayrıca şehirde bir araba tamircisi var!

Mağazalardan satın alabilirsiniz: araçlar, yiyecek, içecek, yağ ve 50'den fazla ürün.

Şirketler ve birlikte çalışabileceğiniz çok daha ilginç yerler ve

kkanınızı yönetmek yerine daha fazla gelire sahip olun.

Oyuncunun Dükkanında Satın Alıp Satabileceği Elektronikler.

Oyuncunun Hayvanları Satın Alıp Yetiştirebileceği Bir Çiftlik.

Oyun içinde internetteki herhangi bir videoyu oynatmak için kullanabileceğiniz TV

Trader Life Simulator, boş bir süpermarkete sahip bir adam olarak oynadığınız bir oyundur. İşinizi çalışır durumda tutmanız ve süpermarketinizi stoklamanız gerekir, diğer yaşam yönlerini yönetirken. Dikkat et! İflas bir seçenektir .