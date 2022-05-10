Trader Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Trader Life Simulator kaç GB?
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Son birkaç yıldır simülasyon oyunları artmış durumda. Onlara geçtiğimiz sene eklenen bir diğeri ise Trader Life Simulator'dır. Kendi süpermarketinizi satın alıp yeni araçlar satın alarak yüzden fazla ürünü marketinize getirerek süpermarketinizi büyütebilirsiniz. Peki, Trader Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Trader Life Simulator kaç GB? Detayları haberimizde…
Bağımsız stüdyo DNA ARMY GAMING tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya simülasyon oyunu Trader Life Simulator'da süpermarket sahibi olmak isteyenler oyunun sistem gereksinimlerini araştııyor. Peki, Trader Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Trader Life Simulator kaç GB? İşte detaylar…
Kendi süpermarketinizi inşa edin, mağazanızı kişiselleştirin, yeni araçlar ve ekipmanlar satın alın, ekonomiyi yönetin, 100'den fazla farklı ürün satın alın ve satın, genişletin ve kendi başarı hikâyenizi yaratın
Trader Life Simulator'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için i5 üçüncü nesil işlemci, 4GB RAM ve GTX 770 ekran kartı gerektirmektedir.
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İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: i5-3570 3,4 GHz 4 Çekirdekli
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 770 2GB veya üstü
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5 6600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
Trader Life Simulator'ı oynayabilmeniz için PC'nizde 17 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
- Oynamak için iki farklı harita: Şehir ve köy
- Oyuncunun Dükkanında Satılabilecek 100'den Fazla Farklı Ürün
- Mobilya, PC, ... ve saire.
- TV izleme ve ziyaret edilecek daha fazla yer
- Gündüz / gece döngüsü ve hava durumu sistemi.
- Fatura sistemi.
- Dinamik Fiyatlar Sistemi: Ürünlerin Fiyatları Günlük Olarak Değişmektedir
- Ekonomi sistemi, banka, krediler, ATM, kredi kartı ve daha fazlası
- Telefon / Dizüstü Bilgisayarlar Oyuncu satın alabilir ve kullanabilir.
- Dükkanlar yeniden stoklanır.
- Açlık, kirlilik dahil olmak üzere hayatta kalma yönleri ... ve saire.
- Sağlık Sistemi: Oyuncu Yemek Yemezse Hastalanır, Duş Alır ... ve saire
- Şehirde çok fazla dükkan var ve onlardan etkileşime girebilir ve satın alabilirsiniz.
- Mağazanız için birçok özelleştirme ve mobilya.
- Dükkanınızdaki işçiler.
- Mallarınızı sürmek ve taşımak için Arabalar / Kamyonlar.
- Araçların benzin, yağ ve onarıma ihtiyacı var, ayrıca şehirde bir araba tamircisi var!
- Mağazalardan satın alabilirsiniz: araçlar, yiyecek, içecek, yağ ve 50'den fazla ürün.
- Şirketler ve birlikte çalışabileceğiniz çok daha ilginç yerler ve
- kkanınızı yönetmek yerine daha fazla gelire sahip olun.
- Oyuncunun Dükkanında Satın Alıp Satabileceği Elektronikler.
- Oyuncunun Hayvanları Satın Alıp Yetiştirebileceği Bir Çiftlik.
- Oyun içinde internetteki herhangi bir videoyu oynatmak için kullanabileceğiniz TV
Trader Life Simulator, boş bir süpermarkete sahip bir adam olarak oynadığınız bir oyundur. İşinizi çalışır durumda tutmanız ve süpermarketinizi stoklamanız gerekir, diğer yaşam yönlerini yönetirken. Dikkat et! İflas bir seçenektir .