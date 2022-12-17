Gaming Minds Studios'ın geliştirip Kalypso Media'nın yayıncılığını yaptığı bir korsan kaptanının yolculuğunu anlatan Tortuga A Pirate's Tale'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Tortuga A Pirate's Tale sistem gereksinimleri neler? Tortuga A Pirate's Tale kaç GB? Detayları haberimizde…

Korsan temalı oyun hayranları, Tortuga A Pirate's Life'ın sistem gereksinimlerini ve bilgisayarda kaç GB yer kapladığını merak ediyor. Peki, Tortuga A Pirate's Tale sistem gereksinimleri neler? Tortuga A Pirate's Tale kaç GB? İşte detaylar…

TORTUGA A PIRATE'S LIFE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Tortuga A Pirate's Life'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 2400S veya AMD FX 4100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NIVIDA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970 ekran kartı gerektirmektedir.

TORTUGA A PIRATE'S LIFE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 2400S veya AMD FX 4100

: Intel Core i5 2400S veya AMD FX 4100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970

: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970 Depolama : Açıklanmadı

TORTUGA A PIRATE'S LIFE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 7400S veya AMD Ryzen 5

: Intel Core i5 7400S veya AMD Ryzen 5 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 Depolama : Açıklanmadı

TORTUGA A PIRATE'S LIFE KAÇ GB?

Tortuga A Pirate's Life'ı oynayabilmek için gerekli boş GB alanı henüz paylaşılmadı.