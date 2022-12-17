Tortuga A Pirate's Tale sistem gereksinimleri neler? Tortuga A Pirate's Tale kaç GB?
Gamegar Haberleri
Gaming Minds Studios'ın geliştirip Kalypso Media'nın yayıncılığını yaptığı bir korsan kaptanının yolculuğunu anlatan Tortuga A Pirate's Tale'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Tortuga A Pirate's Tale sistem gereksinimleri neler? Tortuga A Pirate's Tale kaç GB? Detayları haberimizde…
Korsan temalı oyun hayranları, Tortuga A Pirate's Life'ın sistem gereksinimlerini ve bilgisayarda kaç GB yer kapladığını merak ediyor. Peki, Tortuga A Pirate's Tale sistem gereksinimleri neler? Tortuga A Pirate's Tale kaç GB? İşte detaylar…
Tortuga A Pirate's Life'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 2400S veya AMD FX 4100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NIVIDA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5 2400S veya AMD FX 4100
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970
- Depolama : Açıklanmadı
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5 7400S veya AMD Ryzen 5
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- Depolama : Açıklanmadı
Tortuga A Pirate's Life'ı oynayabilmek için gerekli boş GB alanı henüz paylaşılmadı.