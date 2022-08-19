OverBorder Studio tarafından geliştirilip Team17'nin yayıncılığını yaptığı Souls-like karanlık fantezi oyunu Thymesia'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Thymesia'nın minimum sistem gereksinimleri neler? Thymesia kaç GB? Detayları haberimizde…

Yüksek tempolu savaş ve karmaşık bir veba silahı sistemi içeren, son derece zorlu bir aksiyon rol yapma oyunu Thymesia, Steam'de çıkış yaptı. Oyunun çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri araştırılmaya başlandı. Peki, Thymesia sistem gereksinimleri neler? Thymesia kaç GB? İşte detaylar…

THYMESIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Thymesia'yı minimum ayarlarda oynayabilmek Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartı gerekmektedir.

THYMESIA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

THYMESIA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

THYMESIA KAÇ GB?

Thymesia'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 16 GB boş depolama alanı gerekiyor.

THYMESIA KONUSU NE?

Bir zamanlar müreffeh olan Hermes Krallığı, sefalet çağına girdi.

Krallığın içine düştüğü durumun çaresi olarak görülen simya, ülke genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yurttaşlar simyayı evlerinde münasip gördükleri şekilde gelişim ve iyileşme amacıyla kullandılar. Simya pahalıya mal olmaya başladığında kullanımına son verme girişimlerinde bulunuldu ancak her biri ne yazık ki başarısız oldu ve nihayetinde alemde feci sonuçlar meydana getirdi. Krallık, günler içinde kaosa sürüklendi; kana bulanmış sokaklarda sinsice dolaşan enfekte canavarla birlikte tüm tedavi umutları da yitirildi.

Kuzgun, krallığın son umudu ve Hermes'in kaderi onun tüylü ellerinde. Hakikat, Kuzgun'un amansız dünyanın dört bir yanına bıraktığı hatıraların derinliklerinde saklıdır ve ancak bu kayıp hatıraları toplayarak krallık kurtarılabilir ancak o, ne zaman hakikati bir araya getirmek üzere yola çıksa her seferinde daha çok bilinmezle karşılaşıyor.