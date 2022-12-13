This Land Is My Land sistem gereksinimleri neler? This Land Is My Land kaç GB?
Gamegar Haberleri
Game-Labs tarafından geliştirilip ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu This Land Is My Land'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, This Land Is My Land sistem gereksinimleri neler? This Land Is My Land kaç GB? Detayları haberimizde…
Bir Kızılderili kabilesinin şefi olarak sınırı deneyimleyin ve yerleşimcilerin saldırılarına karşı koyun. Verdiğiniz kararlarla hikayenizi tanımlarken, düşman insanlar ve hayvanlarla dolu uçsuz bucaksız dünyayı keşfedeceğiniz This Land Is My Land sistem gereksinimleri neler? This Land Is My Land kaç GB?
This Land Is My Land'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5 2.8Ghz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 950
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1080
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
This Land Is My Land'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.