Game-Labs tarafından geliştirilip ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu This Land Is My Land'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, This Land Is My Land sistem gereksinimleri neler? This Land Is My Land kaç GB? Detayları haberimizde…

Bir Kızılderili kabilesinin şefi olarak sınırı deneyimleyin ve yerleşimcilerin saldırılarına karşı koyun. Verdiğiniz kararlarla hikayenizi tanımlarken, düşman insanlar ve hayvanlarla dolu uçsuz bucaksız dünyayı keşfedeceğiniz This Land Is My Land sistem gereksinimleri neler? This Land Is My Land kaç GB?

THIS LAND IS MY LAND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

This Land Is My Land'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartı gerekmektedir.

THIS LAND IS MY LAND MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 2.8Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

THIS LAND IS MY LAND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1080

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

THIS LAND IS MY LAND KAÇ GB?

This Land Is My Land'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.