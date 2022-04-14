Thief Simulator sistem gereksinimleri neler? Thief Simulator kaç GB?
- Güncelleme:
Bağımsız şirket tarafından geliştirilen Thief Simulator sistem gereksinimleri oyunu satın almadan önce oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Thief Simulator sistem gereksinimleri neler? Thief Simulator kaç GB? Detaylar haberimizde…
"Gerçek bir hırsızın hırsızlık yapmadan önce yaptığı her şeyi yapın" sözüne yer veren yayıncı PlayWay S.A., 2018 yılında piyasaya sürdüğü Thief Simulator'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri araştırılıyor. Thief Simulator sistem gereksinimleri neler? Thief Simulator kaç GB? İşte detaylar…
Gerçek hırsız ol. Serbest dolaşım sanal alan mahallelerinde çalın. Hedefinizi gözlemleyin ve hırsızlıkta size yardımcı olacak bilgileri toplayın. Meydan okumaya katılın ve en güvenli evleri sokun. Bazı yüksek teknolojili hırsız ekipmanları satın alın ve yeni hırsız numaralarını öğrenin. Yoldan geçenlere çalıntı mal satmak. Gerçek bir hırsızın yaptığı her şeyi yapın!
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 750
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Thief Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.