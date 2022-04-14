"Gerçek bir hırsızın hırsızlık yapmadan önce yaptığı her şeyi yapın" sözüne yer veren yayıncı PlayWay S.A., 2018 yılında piyasaya sürdüğü Thief Simulator'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri araştırılıyor. Thief Simulator sistem gereksinimleri neler? Thief Simulator kaç GB? İşte detaylar…

THIEF SIMULATOR KONUSU

Gerçek hırsız ol. Serbest dolaşım sanal alan mahallelerinde çalın. Hedefinizi gözlemleyin ve hırsızlıkta size yardımcı olacak bilgileri toplayın. Meydan okumaya katılın ve en güvenli evleri sokun. Bazı yüksek teknolojili hırsız ekipmanları satın alın ve yeni hırsız numaralarını öğrenin. Yoldan geçenlere çalıntı mal satmak. Gerçek bir hırsızın yaptığı her şeyi yapın!

Thief Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 750

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Thief Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Thief Simulator Kaç GB?

Thief Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.