The Vanishing of Ethan Carter sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
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Bağımsız video oyun stüdyosu The Astronauts tarafından geliştirip yayınlanan The Vanishing of Ethan Carter'ın sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki, The Vanishing of Ethan Carter sistem gereksinimleri neler? The Vanishing of Ethan Carter kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir gizem ve dedektif oyunu olan The Vanishing of Ethan Carter, Epic Games'te ücretsiz olmasından sonra sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, The Vanishing of Ethan Carter sistem gereksinimleri neler? The Vanishing of Ethan Carter kaç GB? İşte detaylar…
The Vanishing of Ethan Carter, tamamen keşif ve keşfe odaklanan, birinci şahıs, hikaye odaklı bir gizem oyunudur. Oyunu, Ethan Carter'dan rahatsız edici bir mektup alan okült fikirli bir dedektif olan Paul Prospero olarak oynuyorsunuz. Çocuğun ciddi bir tehlikede olduğunu fark eden Paul, Ethan'ın Red Creek Valley'deki evine gelir ve burada işler düşündüğünden daha da kötü olur. Ethan, acımasız bir cinayetin ardından ortadan kaybolmuştur ve Paul, bu cinayetin araştırmaya değer tek yerel cinayet olmayabileceğini çabucak fark eder.
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İşletim Sistemi: Windows 64 bit
İşlemci: Intel Core2 Duo veya eşdeğeri AMD
Bellek:6 GB RAM
Ekran Kartı:1 GB VRAM'li DirectX11 uyumlu kart
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 9 GB kullanılabilir alan
The Vanishing of Ethan Carter'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 9 GB boş alan gerekmektedir.
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022