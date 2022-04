The Vanishing of Ethan Carter sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir gizem ve dedektif oyunu olan The Vanishing of Ethan Carter, Epic Games'te ücretsiz olmasından sonra sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, The Vanishing of Ethan Carter sistem gereksinimleri neler? The Vanishing of Ethan Carter kaç GB? İşte detaylar…

THE VANISHING OF ETHAN CARTER KONUSU

The Vanishing of Ethan Carter, tamamen keşif ve keşfe odaklanan, birinci şahıs, hikaye odaklı bir gizem oyunudur. Oyunu, Ethan Carter'dan rahatsız edici bir mektup alan okült fikirli bir dedektif olan Paul Prospero olarak oynuyorsunuz. Çocuğun ciddi bir tehlikede olduğunu fark eden Paul, Ethan'ın Red Creek Valley'deki evine gelir ve burada işler düşündüğünden daha da kötü olur. Ethan, acımasız bir cinayetin ardından ortadan kaybolmuştur ve Paul, bu cinayetin araştırmaya değer tek yerel cinayet olmayabileceğini çabucak fark eder.

The Vanishing of Ethan Carter Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 64 bit

İşlemci: Intel Core2 Duo veya eşdeğeri AMD

Bellek:6 GB RAM

Ekran Kartı:1 GB VRAM'li DirectX11 uyumlu kart

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

The Vanishing of Ethan Carter Kaç GB?

The Vanishing of Ethan Carter'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 9 GB boş alan gerekmektedir.