The Unfettered Alfa Sürümü Oynanış Fragmanı Yayımlandı

Bünyesinde Web3 elementlerine yer veren soulslike türündeki The Unfettered'dan yeni bir oynanış fragmanı yayımlandı.

Trender Software imzalı The Unfettered alfa sürümünden alınan bir buçuk dakikalık oynanış kesitiyle karşımıza çıktı. Unreal Engine 4 üzerinde geliştirilen oyun kısa bir aksiyon sekansını oyuncularla buluşturuyor.

Yerli soulslike olarak dikkatleri üzerinde toplayan The Unfettered'da oyuncular seçilmiş bir savaşçıya hayat veriyor. Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre The Unfettered'da oyuncular seçilmiş savaşçı olarak "dünyayı ölüm, kaos ve yıkım diyarına çeviren zalim tanrılara, cadılara, iblislere ve yeraltı canavarlarına karşı intikam için savaşacak."

Yayıncı koltuğunda Awkay Technologies'in oturduğu oyunun bir buçuk dakikalık alfa sürümü oynanış fragmanını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Oynanış kesitinde oyuncunun Shula, Village of Ashtanna adlı bir bölgeye giriş yaptığı görülüyor. Bu noktada Ashtanna'nın The Unfettered'in öyküsündeki önemli bir karakter olduğunu belirtmekte fayda var.

Kayalıkların arasından hedefine doğru ilerleyen karakterimizin sürpriz bir başdüşman savaşına girmeden önce "Daha caydırıcı bir şeyler beklerdim, Zoge" dediği duyulabiliyor. Tam adı Son Zoge olan karakter ise geçtiğimiz günlerde yayımlanan hikaye fragmanında karşımıza çıktı. Yayıncının resmi YouTube kanalı üzerinde yayımlanan fragman oyunun tasvir ettiği diyarın karanlık öyküsünü aktarıyor.

"Kadim bilgelerin dediğine göre O hırsı uğruna atalarını bir puta çevirdiğinde gökyüzünde dingin bir ay vardı. Ashtanna'nın tacı artık ona, Son Zoge'ye aitti. Yaslı Zandyka Ana yeraltının vahşileriyle gizlice anlaştı. Ama lanetli torunu HU'nun onu parçalara ayıracağını hiç düşünmemişti.

Barışın bozulmasından cesaretlenen inin yaratıkları ise kutsal diyara akın ettiler. İlk kıta artık cehennemden farksızdı. Bir kurtarıcı bulmak için yeryüzünde nefes alan her fani tanrıların tohumlarıyla hamile kaldı.

Eğer herkes asalet sahibiyse, kimin varlığı bir şeye değerdi ki?

Efsane kuşun bir varisi olacağını ve onun adını taşıyacağını kim bilebilirdi?

O Lura, şeytani ruhların dizginsiz savaşçısı…"

The Unfettered ve Web3

The Unfettered'i yakından takip etmek için oyunu Steam üzerinde istek listenize eklemenizi öneriyoruz. Heyecan uyandıran yerli oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Fakat yapımın Web3, blokzincir ve NFT noktalarında nasıl bir yapıya sahip olacağını resmi internet sitesinde yayımlanan white paper üzerinden okumak mümkün. Bununla beraber oyunun geçtiğimiz mayıs ayında 2,5 milyon dolar yatırım aldığını belirtmekte fayda var.

Bununla beraber geliştirici ekip oyunun 2025'e kadar uzayan bir yol haritası sunuyor. Geliştirme sürecinin başından blokzincir ve metaverse entegrasyonuna dek bilgi edinebileceğiniz aşamalar internet sitesinde özetleniyor.

Oyunun resmi internet sitesine bu bağlantı üzerinden ulaşabilir ve soulslike türü ile güncel teknolojik konseptleri harmanlayan The Unfettered'a dair bilgi edinebilirsiniz.