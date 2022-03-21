The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?
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Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip yayınlanan interaktif kurgu türündeki beyin yakan oyun The Stanley Parable'da çelişki, çelişkiyi takip eder, oyunların nasıl çalışması gerektiğine dair kurallar çiğnenir, sonra tekrar bozulur. Peki, The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?
Oyuncular ve incelemeler tarafından oldukça olumlu yorumlar alan The Stanley Parable'ın bir sonu bulunmamaktadır. Oyun gizemler içinde takılmaktadır. Bitirdiğinizi düşündüğünüz hikaye aslında bitmemektedir. Beyin yakan oyunlar arasında oldukça beğenilen The Stanley Parable'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?
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Aynı adı taşıyan ödüllü 2011 Source modunu temel alan The Stanley Parable, yeni içerik, yeni fikirler, yeni bir görsel boya ve Kevan Brighting'in çarpıcı seslendirmesiyle geri dönüyor. The Stanley Parable'ın ne olduğunu daha eksiksiz ve derinlemesine anlamak için lütfen ücretsiz demoyu deneyin.
Stanley Parable, birinci şahıs keşif oyunudur. Stanley olarak oynayacaksın ve Stanley olarak oynamayacaksın. Bir hikayeyi takip edeceksiniz, bir hikayeyi takip etmeyeceksiniz. Bir seçeneğin olacak, seçeneğin olmayacak. Oyun bitecek, oyun asla bitmeyecek. The Stanley Parable'de bu döngünün içerisinde sıkışıp kalacaksınız.
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
- İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (veya daha yüksek) or AMD64X2 (veya daha yüksek)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 veya daha yüksek/ NVIDIA GeForce 7600 veya daha yüksek/ Intel HD Graphics 2000 veya daha yüksek
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
The Stanley Parable'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3GB boş alan gerekmektedir.