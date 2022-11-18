The Pack Studios İmzalı Market Simulator Steam'de Yerini Aldı

Daha önce Ephesus ve Under the Moon'u geliştiren The Pack Studios'un yeni oyunu Market Simulator Steam üzerinde yerini aldı.

Daha önce Ephesus ve Under the Moon'u geliştiren The Pack Studios'un yeni oyunu Market Simulator Steam üzerinde yerini aldı.

The Pack Studios'un yeni simülasyon oyunu Market Simulator Steam üzerinde istek listelerine açıldı. Geçtiğimiz süreçte hayatta kalma ve bulmaca türünde oyunlar geliştiren The Pack Studios ekibi bu kez simülasyon oyunu formüllerine odaklanıyor.

Bağımsız oyun stüdyosunun yeni oyununda oyuncular bir market sahibinin yerine geçecek. İstek listenize ekleyebileceğiniz oyunda market düzenleme, stok yönetimi ve müşteri memnuniyetini sağlama gibi oynanış unsurları sunacak.

Market Simulator'de oyuncuların mağazalarını diledikleri gibi tasarlamaları mümkün olacak. Oyunun Steam sayfasında yer alan detaylara göre dekorasyon ve tasarım elementlerini de Market Simulator bünyesinde kendine yer buluyor. Oyuncuların market sahibi olarak müşterileri ile ilgilenmesi ve onları bekletmemesi gerekiyor.

Market Simulator'u Steam İstek Listenize Ekleyin

The Pack Studios'un bir süredir geliştirdiği simülatör oyununda stok yönetimi de yer alıyor. Bu doğrultuda oyuncuların müşterilerin talepleri doğrultusunda ürün hazırlaması ve yeterli sayıda ürünü stoklarında tutması gerekecek.

Market Simulator'ün bünyesinde oyuncuların satın alabileceği dört farklı market olacak. Oyuncular işletmelerini büyütmek adına gerekli adımları kaydettikten sonra dört farklı mağaza satın alabilecek.

Under the Moon İnceleme: Bu Aşk Beni Diyar Diyar Gezdirir

Market Simulator Steam sayfası aktif hale geldi ve istek listelerine açıldı. Fakat geliştirici ekip çıkış tarihine dair henüz bir açıklamada bulunmadı. Pek yakında çıkış yapması beklenen oyunu istek listenize ekleyebilir ve mağaza sayfasını takibe alabilirsiniz.

Bağımsız oyun stüdyosunun bir önceki oyunu Under the Moon'u inceleme şansı bulduk. Oyuncuları keyifli bir bulmaca serüvenine çağıran yapım dünyanın dört bir yanında çeşitli objelerin peşine düştüğümüz renkli bir macera vadediyor. Stüdyonun yeni oyunu Market Simulator'u heyecanla bekliyor olacağız.