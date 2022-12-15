The Oregon Trail, birbirinden güzel piksel çizim karakterlerle, 3B ortamlarla, son teknoloji ışıklandırma ve görsel efektlerle geri geliyor. Peki, The Oregon Trail sistem gereksinimleri neler? The Oregon Trail kaç GB? İşte detaylar…

THE OREGON TRAIL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Oregon Trail'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Quad Core işlemci, minimum 8 GB RAM ve NIVIDA GeForce GTX 660 ekran kartı gerektirmektedir.

THE OREGON TRAIL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Quad Core

: Intel Quad Core Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660

: NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 1500 MB kullanılabilir alan

: 1500 MB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX Compatible

THE OREGON TRAIL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Octa Core

: Intel Octa Core Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660

: NVIDIA GeForce GTX 1660 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 1500 MB kullanılabilir alan

: 1500 MB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX Compatible

THE OREGON TRAIL KAÇ GB?

The Oregon Trail'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1500 MB boş depolama alanı gerekmektedir.

THE OREGON TRAIL KONUSU NE?

Tüm dünyada fenomen olmuş bu oyunun resmi yeni versiyonu, Oregon yolunun zorluk ve mücadelelerine modern bir bakış açısı getiriyor. Oyuncular tarihi gerçeklere dayanan olaylardan uçuk kaçık maceralara kadar nefes kesici yolculuklara çıkacak. Kafilelerini seçip yük arabalarına malzemeleri yükledikten sonra zorlu seçimler, yeni tehlikeler ve beklenmedik durumlar içeren bir maceraya atılacaklar. Kar fırtınaları, kırık eklemler, yılan ısırıkları, açlık, yorgunluk ve amansız dizanteri hastalığıyla başa çıkmak kolay değil. Üstelik vahşi bir hudut bölgesinde yönünü bulup kış gelmeden kafileni yeni bir hayat vadeden Oregon'a ulaştırmaya çalışacaksın. Şiddetli kar fırtınasında kaybolan kafile üyelerini bul, çöl sıcağında patlayabilecek barutu yük arabanda taşı, zorlu avcılık mini oyunlarında mücadele et ve pek çok tarihi kişilikle tanış. Oyunun rastgele belirlediği etkinliklerde kafileyi ve olayların gidişatını oyuncuların seçimleri etkileyecek, oyun her oynandığında ufukta yeni bir macera belirecek.