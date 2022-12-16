The Lord of the Rings: Return to Moria sistem gereksinimleri neler? The Lord of the Rings: Return to Moria kaç GB?
Gamegar Haberleri
Free Range Games'in geliştirip North Beach Games'in yayıncılığını üstlendiği J.R.R. Tolkien tarafından oluşturulan 4. Orta Çağ'da geçen co-op ve çok oyunculu hayatta kalma oyunu The Lord of the Rings: Return to Moria'nın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, The Lord of the Rings: Return to Moria sistem gereksinimleri neler? The Lord of the Rings: Return to Moria kaç GB? Detayları haberimizde…
The Lord of the Rings: Return to Moria, Cücelerin Misty Mountains'ın altında yer alan efsanevi anayurdu Moria'yı geri almak için atıldıkları yeni bir macerayı takip ediyor. Oyuncular hayatta kalmak, üretmek, inşa etmek ve ikonik devasa madenleri keşfetmek için güçlerini birleştirecek. Onları bekleyen gizemli tehlikeler karşısında cesur kâşifler her zamankinden daha açıkgözlü olması gerekecek. Peki, The Lord of the Rings: Return to Moria sistem gereksinimleri neler? The Lord of the Rings: Return to Moria kaç GB? İşte detaylar…
The Lord of the Rings Return to Moria'nın sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Sistem gereksinimleri duyurulduğu zaman haber güncellenecektir.
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The Lord of the Rings Return to Moria'yı oynayabilmek için gerekli boş alan henüz açıklanmadı.