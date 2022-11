Brass Token tarafından geliştirilip Prime Matter'ın yayıncılığını yaptığı tek oyunculu üçüncü şahıs korku aksiyon-macera oyunu The Chant, piyasaya sürüldü. The Chant'ın çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, The Chant sistem gereksinimleri neler? The Chant kaç GB? Detayları haberimizde…

THE CHANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Chant'ı en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların minimum Intel Core i3-9100F veya AMD Ryzen 3 4300G işlemci, 8 GB RAM ve NIVIDA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına sahip olmaları yeterlidir.

THE CHANT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz veya AMD Ryzen 3 4300G

: Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz veya AMD Ryzen 3 4300G Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

THE CHANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, 8 GB veya AMD Radeon RX 5700, 8 GB

: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, 8 GB veya AMD Radeon RX 5700, 8 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

THE CHANT KAÇ GB?

The Chant'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerkemektedir.

THE CHANT NE KADAR?

The Chant'ın Steam fiyatı 399,99 TL olarak açıklanırken tüm DLC'lerini içeren Limited Edition paketi ise 497,00 TL olarak belirlendi.

THE CHANT KONUSU NE?

Uzaklarda ruhani bir adadaki bir inziva tesisinde geçen tek oyunculu üçüncü şahıs korku aksiyon-macera oyunu. Hayatta kalmak için eşyalar oluşturmalı, savaşmalı ve ruhani bir ritüelin yoldan çıkmasıyla uyanan, kozmik bir korku boyutunun ortaya çıkardığı psikedelik yaratıklardan kaçmalısın.

THE CHANT HİKAYESİ KAÇ SAAT?

Macera aksiyon oyunu The Chant'ın hikayesi ortalama 5-6 saatte tamamlanmaktadır.