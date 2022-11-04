The Chant sistem gereksinimleri neler? The Chant kaç GB?
Gamegar Haberleri
Brass Token tarafından geliştirilip Prime Matter'ın yayıncılığını yaptığı tek oyunculu üçüncü şahıs korku aksiyon-macera oyunu The Chant, piyasaya sürüldü. The Chant'ın çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, The Chant sistem gereksinimleri neler? The Chant kaç GB? Detayları haberimizde…
PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam için çıkış yapan The Chant'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Grafikleriyle oyuncuları büyüleyen The Chant'ın sistem gereksinimleri neler? The Chant kaç GB? The Chant ne kadar? The Chant hikayesi kaç saat? İşte detaylar…
The Chant'ı en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların minimum Intel Core i3-9100F veya AMD Ryzen 3 4300G işlemci, 8 GB RAM ve NIVIDA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına sahip olmaları yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz veya AMD Ryzen 3 4300G
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 580
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, 8 GB veya AMD Radeon RX 5700, 8 GB
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
The Chant'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerkemektedir.
The Chant'ın Steam fiyatı 399,99 TL olarak açıklanırken tüm DLC'lerini içeren Limited Edition paketi ise 497,00 TL olarak belirlendi.
Uzaklarda ruhani bir adadaki bir inziva tesisinde geçen tek oyunculu üçüncü şahıs korku aksiyon-macera oyunu. Hayatta kalmak için eşyalar oluşturmalı, savaşmalı ve ruhani bir ritüelin yoldan çıkmasıyla uyanan, kozmik bir korku boyutunun ortaya çıkardığı psikedelik yaratıklardan kaçmalısın.
Macera aksiyon oyunu The Chant'ın hikayesi ortalama 5-6 saatte tamamlanmaktadır.