Tarik ve JasonR Arasında Tartışma

Twitch yayıncıları Jason "JasonR" Ruchelski ve Tarik "tarik" Çelik arasında, tarik'in yayını sırasında şiddetli bir tartışma çıktı. JasonR, daha önce kadın oyuncular ile aynı lobiye düştüğünde oyunu "dodge"laması ile gündem olmuş, ancak kendisinin bilerek oyundan çıkmadığını, oyununun (ne zaman bir kadın oyuncu ile karşılaşsa) çöktüğünü öne sürmüştü.

Bu yılın Şubat ayında JasonR, bilerek kadın oyuncular ile oynamaktan kaçındığını ve oyun içerisindeki sesli konuşmadan kendilerini susturduğu suçlamalarının ardından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ayrıca VALORANT profesyonel topluluğu tarafından da eleştirilen yayıncı, seyircilerini manipüle etmek ile de suçlanmıştı.

Olayların ardından, JasonR'nin 2018 yılında kadın seyircilerini Twitch sohbetinden banladığı ve "şakayla karışık" kadın Twitch izleyicilerine hakaret ettiği de ortaya çıktı.

Şubat ayında bu durumun yeniden gün yüzüne çıkması ardından kendisinin uzun zamandır arkadaşı olan Tarik, JasonR'yi suçlamalar karşısında savunmadığı için ikili arasında yayın içerisinde tartışma çıktı.

26 Mart'ta Tarik'ın canlı yayın sırasında ikili, şans eseri aynı VALORANT lobisine düştü. Maçı kaybetmeye başladıklarında Jason, Tarik'ı "L Arkadaş" (arkadaş gibi görünen ama yılana da dönüşebilecek biri) olmakla suçladı. Oyunun ardından Tarik, JasonR'den kendisini açıklamasını istedi ve olaylar kızıştı.

JasonR ve Tarik arasında çıkan tartışmada JasonR şunları söyledi:

"İnsanlara JasonR'nin beni etiketlemeye çalıştıkları kişi olmadığını söyleyebilecek durumdasın. Bu konuda bir söz hakkın var ve sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Daha önce başka insanları savundun ancak benim kişiliğime tanıklık yapmadın ve beni savunmadın."

Tarik ise JasonR'a şu şekilde cevap verdi:

"Kadınlar ile oynamaktan kaçındığına dair şüphesiz ve göz ardı edilemez kanıtlar var. Eğer seninle oynasaydım, senin davranışlarını destekliyor gibi görünürdüm ve senin de neden böyle bir tutum sergilediğini bilmiyorum."

Daha sonra Tarik, JasonR'ye neden kadın oyuncular gelince oyunu "dodge"ladığını sorunca Jason şunları söyledi:

"Çünkü eşim ile olan ilişkime, insanların başka bir kadın ile oyun oynadığım için delirmelerine izin vermeyecek kadar saygı duyuyorum"

Tarik, JasonR'nin özel hayatına saygı duyduğunu belirtti be şunları ekledi: "Bu senin kendi kararın ve kişisel hayatın, ama ben bu konuda sana katılmıyorum ve garip olduğunu düşünüyorum."

"Böyle bu durumda seni nasıl destekleyebilirim? Bu benim konuya karşı kişisel duruşum. Yayınlarımda asla senin hakkında kötü konuşmadım. Sadece tutumunu desteklediğimi ve seninle oynamayacağımı dile getirdim."

JasonR ise son olarak şunları söyledi: "Durumlara karşı tarafsız kalman adil. Ancak sözde arkadaşım olman ve beni savunman gerekiyor. Bana neden "L arkadaş" olduğunu düşündüğümü sormuştun ve nedeni şu: Twitch'te çok büyüdün ve beni savunmaya çalışmaktan ödün patlıyor."

İkili arasındaki tartışma yaklaşık bir saat sürdü ve JasonR, sürekli aynı şeyleri konuştuklarını ve iletişimlerinin hiçbir yere varmadığını söyledi. Kendisi, Tarik'in onu savunmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını da ekledi.

Yayının ardından Tarik, Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Durumu, 'izleyici' kaybedeceğimden korktuğum için 'en yakın arkadaşımın arkasında durmuyorum' ya da tartışmalı bir durumda kalan arkadaşımı desteklemiyorum olarak lanse etmek çok saçma. İzleyici sayısı umurumda değil, eğer senle aynı fikirde olsaydım ne olursa olsun seni desteklerdim. Aynı fikirde olmadığım bir şeyi neden destekleyeyim?"

Ayrıca VALORANT EMEA sunucuları da JasonR'ye gönderme yaptıkları bir gönderi paylaştı. Büyük Final maçını sunucularından Jess "JessGoat" Bolden, eş sunucuları Beatriz "kaquka" Alonso ve Yinsu "Yinsu" Collins'i de etiketleyerek şunları söyledi:

JasonR'nin Büyük Finali izleyemeyeceğinden emin olmak istedik.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar