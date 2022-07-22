Doğu Cephesi'nde 64 oyunculu takım tabanlı savaş oyunu Tannenberg'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Tannenberg sistem gereksinimleri neler? Tannenberg kaç GB? İşte detaylar…

Sahici Birinci Dünya Savaşı aksiyonunu Doğu Cephesi'nde 64 oyunculu manevra muharebeleri ile deneyim edin. Tarihin en dikkat çeken çekişmelerinden birinde bir rol oynamak için hazırlanırken; tüfeğinizi kapın, kılıcınızı hazır edin ve gaz maskenizi yanınızdan ayırmayın!

TANNENBERG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Tannenberg'i en düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960M veya Radeon HD 7750 ekran kartı gerektirmektedir.

TANNENBERG MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II X4 940

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 960M veya Radeon HD 7750

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

TANNENBERG ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB RAM ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

TANNENBERG KAÇ GB?

Tannenberg'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.