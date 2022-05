Take-Two, Zynga'yı resmen satın aldı - Haberler

Birçok önemli oyun stüdyosu mobil cihazlara büyük yaptırımlar yaptı ve en büyük oyunlardan bazılarını kesinlikle büyük gelir sürücüleri olduğunu kanıtladı. Örneğin, Call of Duty Mobile'ın geçtiğimiz aylarda 1,5 milyar dolar geliri aştığını bildirdi ve PUBG Mobile'ın da 7 milyar dolar gelir elde ettiği söylendi.

TAKE-TWO MOBİL OYUN SEKTÖRÜNE GİRECEK

Popüler oyun serisi Grand Theft Auto, BioShock ve Civilization gibi serilere sahip olan Take-Two da mobil oyun sektörüne adım atmak istiyor gibi görünüyor ve anlaşma sırasında bir yatırımcı sunumunda, Zynga'nın yardımıyla video oyun serilerinin daha fazlasının mobil cihazlara çıkış yapacağı söylendi.

"ZYNGA İLE BİRLEŞMEMİZDEN HEYECAN DUYURUYORUZ"

Take-Two Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick, "İnteraktif eğlencede en hızlı büyüyen segment olan mobilden Net Rezervasyonlarımızı katlanarak artırmak ve aynı zamanda bize önemli maliyet sinerjileri ve gelir fırsatları sağlamak için çok önemli bir adım olan Zynga ile olan birleşmemizi tamamlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

12.7 MİLYAR DOLARA SATIN ALINMIŞTI

Ocak ayında yapılan duyuru ile dünyanın en popüler oyun geliştiricilerinden olan Zynga, Take Two Interactive tarafından 12.7 milyar dolara satın alındığı duyuruldu. Zynga'nın sahip olduğu Türk oyun firması Peak Games de Take Two çatısı altına girdiği bildirildi.