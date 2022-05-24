Take-Two, Zynga'yı resmen satın aldı - Haberler

Take-Two, Zynga'yı resmen satın aldı
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Rockstar Games ve 2K Games şirketlerini bünyesinde barındıran Take-Two Interactive'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, San Francisco merkezli video oyunları yapan şirket Zynga'nın 12,7 milyar dolarlık anlaşması resmen tamamlandı.
Birçok önemli oyun stüdyosu mobil cihazlara büyük yaptırımlar yaptı ve en büyük oyunlardan bazılarını kesinlikle büyük gelir sürücüleri olduğunu kanıtladı. Örneğin, Call of Duty Mobile'ın geçtiğimiz aylarda 1,5 milyar dolar geliri aştığını bildirdi ve PUBG Mobile'ın da 7 milyar dolar gelir elde ettiği söylendi.
Popüler oyun serisi Grand Theft Auto, BioShock ve Civilization gibi serilere sahip olan Take-Two da mobil oyun sektörüne adım atmak istiyor gibi görünüyor ve anlaşma sırasında bir yatırımcı sunumunda, Zynga'nın yardımıyla video oyun serilerinin daha fazlasının mobil cihazlara çıkış yapacağı söylendi.
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Take-Two Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick, "İnteraktif eğlencede en hızlı büyüyen segment olan mobilden Net Rezervasyonlarımızı katlanarak artırmak ve aynı zamanda bize önemli maliyet sinerjileri ve gelir fırsatları sağlamak için çok önemli bir adım olan Zynga ile olan birleşmemizi tamamlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
Ocak ayında yapılan duyuru ile dünyanın en popüler oyun geliştiricilerinden olan Zynga, Take Two Interactive tarafından 12.7 milyar dolara satın alındığı duyuruldu. Zynga'nın sahip olduğu Türk oyun firması Peak Games de Take Two çatısı altına girdiği bildirildi.