Take-Two, 3 yıl içerisinde 30'dan fazla oyun çıkaracak - Haberler

Rockstar Games'in yan kuruluşu olan video oyun yapımcısı ve dağıtıcısı Take-Two Interactive, önümüzdeki üç yıl içerisinde PC, konsol, mobil cihazlarda olmak üzere 30'dan fazla oyunu piyasaya süreceğini bildirdi.

ÜÇ YIL İÇERİSİNDE 30'DAN FAZLA OYUN GELECEK

Take-Two'nun 10 Haziran için The Quarry, bu yılın sonlarında Marvel's Midnight Suns, 2023'ün başlarında Kerbal Space Program 2 ve gelecek yıl NBA 2K23, PGA Tour 2K23 ve WWE 2K23 de dâhil olmak üzere birçok oyun çıkış yapmayı planlıyor.

Şirketin açıkladığı raporda bağımsız olarak gelişen 10 adet oyun bulunurken, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın mobil cihazlar için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

2025 yılına kadar GTA Trilogy'de dâhil olmak üzere 20 mobil oyun, 10 adet bağımsız oyun, 7 tane orta segmentli oyun ve sekiz adet yenilenecek eski oyunun olacağı duyuruldu.