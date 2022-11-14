Tactics Ogre: Reborn sistem gereksinimleri neler? Tactics Ogre: Reborn kaç GB?
Gamegar Haberleri
Square Enix'in geliştirip yayınladığı taktiksel rol yapma oyunu Tactics Ogre: Reborn'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Tactics Ogre: Reborn sistem gereksinimleri neler? Tactics Ogre: Reborn kaç GB? Detayları haberimizde…
Taktiksel rol yapma türünün baş tacı olan Tactics Ogre yeniden doğuyor! 2010 sürümüne dayanan oyun, geliştirilmiş grafikler ve sesin yanı sıra güncellenmiş oyun tasarımına sahiptir ve köklerine sadık kalan yeni bir Tactics Ogre'yi hayata geçirir. Peki, Tactics Ogre: Reborn sistem gereksinimleri neler? Tactics Ogre: Reborn kaç GB? İşte detaylar…
Tactics Ogre: Reborn'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-3210 veya AMD A8-7600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 730 veya AMD Radeon R7 240X ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD A8-7600 veya Intel Core i3-3210
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240X veya NVIDIA GeForce GTX 730
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD A10-7870K veya Intel Core i5-4440
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 460 veya NVIDIA GeForce GTX 950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Tactics Ogre: Reborn'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.