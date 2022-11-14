Square Enix'in geliştirip yayınladığı taktiksel rol yapma oyunu Tactics Ogre: Reborn'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Tactics Ogre: Reborn sistem gereksinimleri neler? Tactics Ogre: Reborn kaç GB? Detayları haberimizde…

Taktiksel rol yapma türünün baş tacı olan Tactics Ogre yeniden doğuyor! 2010 sürümüne dayanan oyun, geliştirilmiş grafikler ve sesin yanı sıra güncellenmiş oyun tasarımına sahiptir ve köklerine sadık kalan yeni bir Tactics Ogre'yi hayata geçirir. Peki, Tactics Ogre: Reborn sistem gereksinimleri neler? Tactics Ogre: Reborn kaç GB? İşte detaylar…

TACTICS OGRE REBORN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Tactics Ogre: Reborn'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-3210 veya AMD A8-7600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 730 veya AMD Radeon R7 240X ekran kartı gerekmektedir.

TACTICS OGRA REBORN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD A8-7600 veya Intel Core i3-3210

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240X veya NVIDIA GeForce GTX 730

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

TACTICS OGRA REBORN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD A10-7870K veya Intel Core i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 460 veya NVIDIA GeForce GTX 950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

TACTICS OGRA REBORN KAÇ GB?

Tactics Ogre: Reborn'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.