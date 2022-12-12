Synced sistem gereksinimleri neler? Synced kaç GB?
Gamegar Haberleri
NEXT Studios'un geliştirip Level Infinite'in yayıncılığını yaptığı takım tabanlı looter Shooter türündeki Synced'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Synced sistem gereksinimleri neler? Synced kaç GB? Detayları haberimizde…
NEXT Studios tarafından geliştirilen bir nişancılık oyunu olan SYNCED'de arkadaşlarınla birlikte takımını kur, silahlarını geliştir, nano'ları yanına al ve rakip takımı dize getir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu oynaması ücretsiz oyunda teknoloji hem dostun hem düşmanın olacak. Peki, Synced sistem gereksinimleri neler? Synced kaç GB? İşte detaylar…
Synced'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 7.1
- İşlemci : Intel Core i5 2.4GHz
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7 3.4GHz
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
Synced'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.