NEXT Studios'un geliştirip Level Infinite'in yayıncılığını yaptığı takım tabanlı looter Shooter türündeki Synced'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Synced sistem gereksinimleri neler? Synced kaç GB? Detayları haberimizde…

NEXT Studios tarafından geliştirilen bir nişancılık oyunu olan SYNCED'de arkadaşlarınla birlikte takımını kur, silahlarını geliştir, nano'ları yanına al ve rakip takımı dize getir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu oynaması ücretsiz oyunda teknoloji hem dostun hem düşmanın olacak. Peki, Synced sistem gereksinimleri neler? Synced kaç GB? İşte detaylar…

SYNCED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Synced'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 ekran kartı gerekmektedir.

SYNCED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7.1

: Windows 7.1 İşlemci : Intel Core i5 2.4GHz

: Intel Core i5 2.4GHz Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660

: NVIDIA GeForce GTX 660 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

SYNCED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 3.4GHz

: Intel Core i7 3.4GHz Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060

: NVIDIA GeForce RTX 2060 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

SYNCED KAÇ GB?

Synced'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.