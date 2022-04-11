Subnautica Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor

Subnautica evreninde geçen yeni bir oyunun üretim aşamasında olduğu iddiaları güç kazandı. İddiaların temelinde bir iş ilanı yer alıyor.

Son yılların en çok oynanan hayatta kalma oyunlarından Subnautica, gerilim ve hayatta kalma ögelerini uçsuz bucaksız bir su altı dünyasıyla birleştirmeyi başarmıştı. Serinin ikinci oyunu Subnautica: Below Zero, ilk oyunu kadar heyecan yaratmasa da oyuncular tarafından beğeni toplamıştı. Oyunun yapımcısı Unknown Worlds'ün PUBG'nin yapımcıları tarafından satın alınmasının ardından, Subnautica evreninin geleceği merak konusu olmuştu. Şimdi Krafton çatısı altında çalışan Unknown Worlds, endişeleri giderecek nitelikte bir paylaşımda bulundu.

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Subnautica Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Yolda!

Unknown Worlds resmi Twitter hesabı aşağıdaki iş ilanını paylaşarak oyun dünyasını heyecanlandırdı.

Paylaşılan Tweet'te Unknown Worlds şunları söyleyerek işe alımlara başlayacaklarını duyuruyor:

"Subnautica evrenindeki bir sonraki oyunu şekillendirmeye yardımcı olmak için bizimle birlikte çalışacak bir "Senior Narrative Designer" arıyoruz! Gelin ve tamamen uzaktan çalışma fırsatı sunan stüdyomuza katılın, birlikte harika oyunlar yapalım. Tam iş tanımına buradan göz atın."

Senior Narrative Designer rolü dilimize kıdemli hikaye anlatım tasarımcısı olarak çevrilebilir. Unknown Worlds, yeni oyunu için fikirlere sahip ancak belli ki henüz bir hikayeye ve anlatıma sahip değil. Bakalım yeni detaylar geldikçe neler öğreneceğiz, Subnautica evreninde geçen yeni oyun yine su altında mücadele etmemizi mi gerektirecek yoksa bambaşka bir hikaye mi bizi bekliyor?

SaveButonu / Gamegar