Streamer Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Streamer Life Simulator kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bağımsız stüdyo Cheesecake Dev'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı simülasyon oyunu Streamers Life Simulator'un sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Streamer Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Streamer Life Simulator kaç GB? Detayları haberimizde…
Oyuncular tarafından oldukça beğenilen yayıncı simülasyon oyunu Streamers Life Simulator'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Çok kapsamlı bir yayıncı yaşam simülasyonu olan Streamers Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Streamers Life Simulator kaç GB? İşte detaylar…
STREAMERS LIFE SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Streamers Life Simulator'ı düşük grafiklerde oynayabilmek için 2 GHz çift çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci, 6 GB RAM ve GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
STREAMERS LIFE SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 or better
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
STREAMERS LIFE SIMULATOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
STREAMERS LIFE SIMULATOR KAÇ GB?
Streamers Life Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alan gerektirmektedir.