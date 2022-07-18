Streamer Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Streamer Life Simulator kaç GB?

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen yayıncı simülasyon oyunu Streamers Life Simulator'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Çok kapsamlı bir yayıncı yaşam simülasyonu olan Streamers Life Simulator sistem gereksinimleri neler? Streamers Life Simulator kaç GB? İşte detaylar…

STREAMERS LIFE SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Streamers Life Simulator'ı düşük grafiklerde oynayabilmek için 2 GHz çift çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci, 6 GB RAM ve GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.

STREAMERS LIFE SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 or better

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

STREAMERS LIFE SIMULATOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

STREAMERS LIFE SIMULATOR KAÇ GB?

Streamers Life Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alan gerektirmektedir.