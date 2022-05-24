Steam yarış festivali Test Grand Prix soru yarışmasının cevapları neler? - Haberler

Beyin motorlarınızı çalıştırın ve yarış oyunlarıyla ilgili bilgilerinizi test edecek soruları cevaplamaya hazırlanın. Herkesin imrendiği Steam kupası rozetini bile kazanabilirsiniz!

TEST GRAND PRIX SORULARININ CEVAPLARI

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi şu anda Steam'de olan bir yarış oyununun adı DEĞİLDİR?

Doğru cevap: Race Around the Clock

SORU 2: İlk elektromekanik yarış arcade oyunu ne zaman çıktı

Doğru cevap: 1900

SORU 3: İlk modern yarış oyunu hangisidir?

Doğru cevap: Space Race

SORU 4: Bu efsanevi 2004'te çıkmış ralli yarış oyununun, modern ralli simülatörlerinin dedesi olduğu düşünülür.

Doğru cevap: Richard Burns Rally

SORU 5: Hangi Burnout oyunu, ardından gelen tüm oyunların kullandığı, meşhur "rakipleri indirme" (takedown) mekaniğini ilk kez ortaya koydu?

Doğru cevap: Burnout 3