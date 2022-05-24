Steam yarış festivali Test Grand Prix soru yarışmasının cevapları neler? - Haberler

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Steam yarış festivali Test Grand Prix soru yarışmasının cevapları neler?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam yarış festivali Test Grand Prix soru yarışmasının cevapları neler?

Steam'de bir haftalığına gerçekleşen yarış oyunu indirimlerinde oyunculara yarış oyunları hakkında sorular sorarak doğru cevap veren kullanıcılara profillerinde sergileyebilecekleri rozetler veriliyor. Peki, Steam yarış festivali Test Grand Prix soru yarışmasının cevapları neler?

Beyin motorlarınızı çalıştırın ve yarış oyunlarıyla ilgili bilgilerinizi test edecek soruları cevaplamaya hazırlanın. Herkesin imrendiği Steam kupası rozetini bile kazanabilirsiniz!

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TEST GRAND PRIX SORULARININ CEVAPLARI

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi şu anda Steam'de olan bir yarış oyununun adı DEĞİLDİR?

Doğru cevap: Race Around the Clock

SORU 2: İlk elektromekanik yarış arcade oyunu ne zaman çıktı

Doğru cevap: 1900

SORU 3: İlk modern yarış oyunu hangisidir?

Doğru cevap: Space Race

SORU 4: Bu efsanevi 2004'te çıkmış ralli yarış oyununun, modern ralli simülatörlerinin dedesi olduğu düşünülür.

Doğru cevap: Richard Burns Rally

SORU 5: Hangi Burnout oyunu, ardından gelen tüm oyunların kullandığı, meşhur "rakipleri indirme" (takedown) mekaniğini ilk kez ortaya koydu?

Doğru cevap: Burnout 3

Steam yarış festivali Test Grand Prix soru yarışmasının cevapları neler?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Steam, Gamegar,, Haberler

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