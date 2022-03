Steam Next Fest İçin Bu Yıl İki Tarih Daha Onaylandı

Yeni çıkacak oyunları keşfedebileceğiniz Steam Next Fest festivali bu yıl iki kez daha gerçekleşecek.

Steam Next Fest basit bir açıklama ile yeni çıkacak oyunların kutlandığı, hem oyuncu hem de geliştirici tarafında bol etkileşimli bir festivaldir. Çıkacak oyunların demolarının paylaşıldığı bu etkinlikte oyuncular ilgilerini çeken oyunları deneyebilir, geliştiricilerin yaptığı yayınlara katılabilir ve onlarla yayın üzerinden sohbet edebilir, soru sorabilirsiniz. Elindeki oyunlardan sıkılıp yeni ufuklara yelken açmak isteyen oyuncular için dopdolu bir fuar niteliğinde olan Next Fest ayrıca geliştiricilerin geniş bir kitleye ulaşmasına da katkı sağlıyor.

En son 21 Şubat'ta başlayan ve 1 haftalık zaman dilimine sahip olan Next Fest özellikle yarım milyon indirmeye sahip Core Keeper gibi pek çok yeni oyun demosuna ev sahipliği yapmıştı. Pek çok kişi bir sonraki festivali iple çekerken nihayet Valve'dan haber geldi: Bu yıl iki Next Fest daha yapılacak ve biri 13 Haziran'da başlayacak. Öncekiler gibi 7 gün sürerek 20 Haziran'da bitecek olan bu Next Fest'i kaçırırsanız bir dahaki için Ekim'i beklemeniz gerekecek fakat Ekim için kesin bir tarih henüz belirtilmiş değil.

Steam Next Fest için belli kurallar da var. Festival süresince dilediğiniz kadar demo indirebilirsiniz fakat indirdiğiniz demoları yalnızca Next Fest süresince açabilirsiniz. Ayrıca Haziran'dan itibaren yeni bir kural da kullanıma geçiyor: Demonuz yalnızca bir kez Steam Next Fest'e çıkabilir. Valve bu durumu "Demonuz bir kere etkinlikte olduğunda gelecekteki Next Festlere çıkamaz." şeklinde belirtti.

SaveButonu / Gamegar