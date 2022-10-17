Popüler dijital video oyun dağıtım platformu Steam'de kullanıcıların oyun indirmeye başladıkları sırada Steam manifesto kullanılamaz hatası ile karşılaşmaktadır. Peki, Steam manifesto kullanılamaz hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…

Steam kullanıcılarının oyunu indirmeye başlattıkları sırada oyunun kuyruğa eklenmesiyle beraber Steam'de "manifesto kullanılamz" hatası almaktadırlar. Peki, Steam manifesto kullanılamaz hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…

STEAM MANİFESTO KULLANILAMAZ HATASI ÇÖZÜMÜ

Steam'de bir oyun indirmeye çalışırken [oyunun adı] yüklenirken bir hata oluştu (manifesto kullanılamaz) hatasını alıyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek hatanın çözümüne ulaşabilirsiniz:

YÖNTEM 1:

Steam ayarlarına gidin Ayarlardan İndirmeler sekmesini açın İndirme bölgesini size yakın farklı bir yer seçin ve Steam'i yeniden başlatın

YÖNTEM 2:

Steam hesabınızdan çıkış yapın Steam'in kurulu olduğu dizine gidin "C:\Program Files\Steam" Steam klasöründe 'appcache' klasörünü silin Tekrardan Steam'e giriş yapın ve indirmeyi devam ettirin

YÖNTEM 3:

Steam hesabınızdan çıkış yapın Windows + r tuşuna basın ve açılan dizine "Steam://flushconfig" kodunu yazın Tekrardan Windows + r tuşuna basın ve bu sefer açılan yere "CMD" yazın ve açılan konsola "ipconfig /flushdns" yazın İşlem bittikten sonra bilgisayarı yeniden başlatıp Steam indirmenize devam edebilirsiniz.

YÖNTEM 4:

Yukarıdaki çözümlerin ardından hala aynı hatayı alıyorsanız, bir süre bekleyin ve hata kendiliğinden de düzelebilir. Eğer hala almaya devam ediyorsanız ise Steam Destek ile iletişime geçiniz.