Steam kullanıcılarının yüzde 21'i Windows 11 kullanıyor
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'in Haziran 2022 donanım anketi ile alınan verilere göre oyuncuların kullandığı en popüler işletim sistemin Windows 10 iken, yüzde 21 oranla ise Windows 11 yer aldı.
Steam kullanıcıları arasında Windows 11, Haziran ayında yüzde 1.64 artış ile yüzde 20'lerden yüzde 21.23'e yükseldi. Bunun yanı sıra Windows 10'da yüzde 2.63 düşüş yaşanırken yüzde 71.26 oran ile Steam'in en popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor.
STEAM'İN EN POPÜLER İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS 10
Steam Haziran 2022 donanım anketi sonuçlarına göre işletim sisteminde en çok tercih edilen yüzde 71 oranla Windows 10 olurken hemen arkasından yüzde 21 oranla Windows 11 yer aldı. Ayrıca Windows 7 ise yüzde 3 oranla Windows 8'in üstüne yükseldi.
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STEAM HAZİRAN 2022 DONANIM ANKETİ SONUÇLARI
- İşletim sistemi – Windows 10 64 bit
- Sistem RAM – 16 GB
- İşlemci Hızı – 2.3 Ghz ile 2.69 Ghz
- Ekran Kartı –NVIDIA GeForce GTX 1060
- VRAM –8 GB
- Birincil Ekran Çözünürlüğü – 1920x1080
- Çoklu Ekran Çözünürlüğü – 3840x1080
- Dil - İngilizce
- Boş Depolama Alanı – 100 GB ile 249 GB arası
- Toplam Depolama Alanı – 1 TB'ın üstünde
- VR Gözlük – Oculus Quest 2