Steam kış indirimi ne zaman bitecek? Saat kaçta bitecek?

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in kış indirimleri nihayet geldi. AAA kalitede oyunlardan bağımsız oyunlara kadar birçok oyunun indirime girdiği Steam kış indirimlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman bitecek? Steam kış indirimleri saat kaçta bitecek? Detayları haberimizde…

Steam kış indirimlerinde son günü kaçırmamak için kış indirimlerinin başlamasıyla beraber ne zaman biteceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. "Steam kış indirimleri ne zaman bitiyor?" şeklinde araştırma yapan oyuncular indirimlerin saat kaçta biteceğini de merak ediyor. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman bitecek? Steam kış indirimleri saat kaçta bitecek? İşte detaylar…

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Steam kış indirimleri, 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek. Steam kış indirimlerinden yararlanabilmek için oyuncuların toplamda 2 haftası bulunuyor.

Steam Kış İndirimi başlamasıyla beraber 5 Ocak Perşembe saat 21.00'e kadar, yılın en büyük indirimi kapsamında binlerce oyunda indirim olacak. Kendinize ve arkadaşlarınıza hediyeler alabilir, oyunları arkadaşlarınıza doğrudan hediye edebileceğiniz gibi onlara hediye kartı da verebilirsiniz.

Steam Ödülleri'ne gelince, topluluk şimdiden 2022'nin favori oyunlarını aday gösterdi, artık oy verme zamanı geldi ve 3 Ocak TSİ 20:00'ye kadar 11 farklı kategoride oy kullanabilirsiniz.