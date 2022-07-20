Steam'in popüler oyunu Stray'in Metacritic puanı açıklandı

BlueTwelve Studios'un geliştiriciliğini üstlenip Annapurna Interactive'in yayıncılığını üstlendiği macera keşif oyunu Stray'in Metacritic puanı açıklandı.

STRAY METACRITIC PUANI AÇIKLANDI

Stray, sokak kedisi olarak oynadığınız ilginç bir macera video oyunu, duyurulduğundan beri bekleniyor. Oyun, başlangıçta HK_Project olarak bilindiği 2015 yılından beri BlueTwelve Studio'nun kurucuları Koola ve Viv tarafından geliştiriliyor. 2016 yılında Annapurna Interactive, oyunu yayınlamak için geliştiricilere ulaştı. Oyun 2020 yılında PlayStation'ın Future of Gaming etkinliğinde duyuruldu ve o zamandan beri oyuncular Stray'ın piyasaya sürülmesini bekliyorlardı.

Oyun nihayet PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için 19 Temmuz'da piyasaya sürülen Stray'in MetaCritic puanı 35 değerlendirmeden geçerek 84 Meta Puan aldı.