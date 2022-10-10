Steam'in oynaması ücretsiz zombi oyunu Unturned, oyuncu rekoru kırdı

Smartly Dressed Games tarafından geliştirilip yayınlanan oynaması ücretsiz hayatta kalma zombi oyunu Unturned, 2014'deki lansmanından bu yana tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı.

Erken erişim ile 2014 yılında piyasaya sürülen ve 3 yılın ardından tam sürümüne ulaşan oynaması ücretsiz hayatta kalma oyunu Unturned, yıllar sonra tekrardan yükselişe geçti ve anlık oyuncu rekoru kırdı.

UNTURNED, ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

Düşük sistemli PC'lerin rahatça kaldırabileceği oynaması ücretsiz hayatta kalma zombi oyunu Unturned, SteamDB verilerine göre son beş gün içerisinde tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaştı. Unturned, 4 Ekim günü 93 bin 161 oyuncu ile sekiz yıllık rekorunu kırdı ve şu anda 50 binden fazla anlık oyuncusu var.

Smartly Dressed Games'in geliştirip 2014 yılında yayınladığı Unturned, sevimli grafikleriyle dönemin oynaması ücretsiz oyunlar arasında en sevilen ve en çok oynanan oyunları arasında yer alıyordu. Oyun sektöründe grafiklerin gelişmesi ve yeni hayatta kalma oyunlarının yayınlanmasıyla beraber Unturned, oyuncuları gitgide azalmaya başladı.

Oyunun ilk gününden bu yana yaklaşık 8 yılın ardından ise Unturned, tekrardan canlandı ve 61 bin 191 oyuncu ile anlık oyuncu rekorunu kırmayı başardı.