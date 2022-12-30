Popüler dijital video oyun platformu Steam'de kullanıcılarının envanterlerinde yer alan gizemli kartların ne işe yaradığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Steam gizemli kart ne işe yarar? Detayları haberimizde...

Dünyanın en popüler dijital video oyun platformu olan Steam'in kullanıcıları, envanterlerinde yer alan gizemli kartların ne işe yaradığını "Steam gizemli kart ne işe yarar" şeklinde araştırıyor. Peki, Steam gizemli kart ne işe yarar? İşte detaylar...

STEAM GİZEMLİ KART NE İŞE YARAR?

Steam envanterinizde yer alan gizemli kartları ister Topluluk Pazarı'nda satabilir isterseniz de gizemli kartın yer aldığı koleksiyondaki diğer kartları da toplayarak Steam profilinizde sergilemek üzere bir rozet işleyebilirsiniz. İşlenen her rozet Steam profilinize XP vermektedir ve Steam levelinizi yükseltmektedir.