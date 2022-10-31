Steam'e interneti yavaş olan kullanıcılar için yeni özellik geliyor

SteamDB'nin kurucusu ve aynı zamanda veri madenciliği yapan Pavel Djundik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Valve, Steam LAN özelliği ile bilgisayarlar arası oyun indirme özelliği üzerinde çalıştığını bildirdi.

İnterneti yavaş olan kullanıcıların Steam'de oyun indirmek için saatlerce hatta günlerce beklemesinin ardından Steam'in yeni özelliği sayesinde bu sorun ortadan kalkacak.

STEAM'E LAN ÖZELLİĞİ GELİYOR

Bilgisayarlar arası indirmeler, Bittorrent gibi dosya paylaşım yazılımları gibi olmayacak. Bu özellik aslında internet üzerinden oyun indirmekle alakalı değil, tam tersidir. "LAN" özelliği yerel ağınıza odaklanır, yani aynı ağa bağlı bir başka cihazınız varsa bu bilgisayarlar arası internetten indirme yapmadan oyunları bilgisayarınıza aktarmanız sağlanacaktır.

Sınırsız bir gigabit internet bağlantısında olacak kadar şanslıysanız, LAN aktarımları sizin için çok önemli olmayacaktır. Ancak daha yavaş bağlantılara sahip oyuncular veya İSS tarafından uygulanan bant genişliği sınırlarıyla uğraşan oyuncular için gerçek bir nimet olabilir.