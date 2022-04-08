Steam donanım anketi sonuçlarına göre Windows 11'e göç oldukça yüksek

Steam'deki Windows 11 kullanıcıları Şubat ayında göre yüzde 1.25 arttı ve şimdi tüm kullanıcıların yüzde 16.84'ünü oluşturuyor. Windows 10, Şubat ayından bu yana yüzde bir düşmesine rağmen, yüzde 74.69'luk bir kısmı Win 10 kullanmaya devam ediyor.

WINDOWS 11 KULLANICILARI STEAM'DE ARTIŞA GEÇTİ

Bazı tarihsel zamanlarda, Steam kullanıcılarının yüzde 36.97'si 2016'da piyasaya sürüldükten 7 ay sonra Windows 10 kullanmaya başladı. Windows 7'den ve Windows 8'den Windows 10'a ardından ise Windows 11'e giden kişilerin sayısı Win 10'un yarısından fazlasıdır.

Linux ve MacOS kullanıcıları ise Steam'de Mart ayı itibariyle tahmin edildiği üzere yüzde 1-2'lik bir oranda kalmaktadır. MacOS kullanıcıları yüzde 2.43 civarında bulunurken Linux ise yüzde 1'de sabit kalıyor.

Ayrıca Steam Donanım Mart anketinde en çok tercih edilen ekran kartının da Nvidia GeForce GTX 1060 tercih edilirken sistemlerdeki ortalama RAM sayılarının da 16 GB olduğu açıklandı.