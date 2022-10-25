Steam Dolar Kuru 10 TL Olarak Güncellendi

Steam dolar kuru 1,8 TL'den 10 TL'ye çıktı. Dev oyun platformu Türkiye için önerilen dolar kurunu güncelledi.

Uzun bir süredir önerilen dolar kurunu 1,8 TL'de tutan Steam "oyuncuların son kalesi" olarak anılıyor. Steam geliştiricilere önerdiği düşük fiyatlandırma ile oyunların daha uygun bir ücret bandında yer almasını sağlıyor. Fakat yaşanan son gelişmeden sonra bu süreç değişecek. Oyuncuların son kalesi olarak anılan Steam önerilen dolar kurunu güncelledi.

Daha önce 1,8 olan dolar/TL kuru Steam'in yeni kararı ile 10 TL oldu. Bu da oyun fiyatlarında en az 5 katlık bir fiyat artışını işaret ediyor.

Steam'de geliştiricilerin oyunlarını otomatik olarak fiyatlandırmasını sağlayan aracın arayüzünden ekran görüntüleri yayımlandı. Pricing Tool, yani fiyatlandırma aracı oyun geliştiricilerinin dünyanın dört bir yanında oyunlarına fiyatlandırma yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla pek çok oyun geliştiricisi bu aracı kullanarak otomatik fiyatlandırma yapıyor.

Bu da ilerleyen süreçte oyunların büyük bir kısmının yüksek fiyatlardan çıkış yapacağı anlamına geliyor. Her ne kadar büyük oyun firmaları ülkeler için kendi fiyatlarını belirlemeyi tercih etse de Steam'de göreceğimiz oyunlar bundan sonra çok daha pahalı fiyatlardan çıkış yapacak.

Oyun geliştiricileri kendi fiyatlarını belirlediklerinde de Pricing Tool bu kez fiyatın önerilen kur hesaplamasından daha düşük olduğunu belirtiyor. Herhangi bir oyun geliştiricisinden Türkiye'ye özel fiyatlandırma görmek de olası bir durum değil.

Değişen Steam dolar kuru etkilerini göstermeye başladı. Geçtiğimiz süreçte 18.50 TL'den satılan Portal'ın yeni fiyatı 105 TL oldu. Bununla beraber Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 ve Portal 2 oyunları da müthiş fiyat artışlarına tabii tutuldu.

Steam kur güncellemesi ile 24 TL'ye satın aldığınız bir oyun en az 124 ya da 132 TL'lik fiyatlardan satışa çıkacak. Bu da dev oyun platformunda 95-100 TL bandının altında oyun satılmayacağını işaret ediyor. Yeni Steam dolar kuru hesaplamasından sonra 60 dolarlık bir AAA oyunun fiyatı da 510 TL olarak çıkacak. Bu da kurun 8,5 TL'ye denk geldiğini gösteriyor.

Bazı oyun geliştiricileri ise oyunun fiyatının artmasıyla dolar/TL kuru önerisinin azaldığını ifade etti. Her halükarda Steam'de alıştığımız fiyatların eskide kaldığını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan 25 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de doların 18,61 TL'ye tekabül ettiğini unutmamak gerekiyor. Bu yönden bakıldığında Steam'in kuru en az 8 TL'nin altında hesapladığının altını çizelim.