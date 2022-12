Steam değeri 82 TL olan iki adet Epic Games oyunu ücretsiz oldu

Sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu ve animasyon ve modelleme oyunlarını kullanıcılarına ücretsiz olarak veriyor. Geçen hafta kullanıcılarına 280 TL değerindeki Star Wars Squadrons'u ücretsiz olarak veren Epic Games, bu hafta kullanıcılarının yüzünü güldüremedi.

EPIC GAMES 1 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları 1 – 8 Aralık tarihleri arasında kullanıcılar için ücretsiz olacak. 1 Aralık Perşembe saat 19.00'da erişime açılacak ücretsiz oyunlar, 8 Aralık Perşembe günü saat 19.00'a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak eklenebilecek.

RPG in a Box

RPG in a Box ile hikayelerini ve fikirlerini oyunlara ve başka interaktif deneyimlere dönüştürmek çok kolay! İhtiyacın olan her şey, isimden de anlaşılacağı üzere hazır bir "kutu" içinde seni bekliyor. Eğlenceli ve yeni başlayanlara uygun bir yaklaşımla tasarlanan ve programlama veya modelleme bilgisi gerektirmeyen bu yazılım oldukça çeşitli özelleştirme seçenekleri ve açıklık sunuyor. Oyununu Windows, Linux ve macOS'e bağımsız bir oyun biçiminde aktarabilir, böylece RPG in a Box'a sahip olmayanların da oyununu oynamasını sağlayabilirsin.

Fort Triumph

XCOM'ın sıra tabanlı savaşları ile HOMM'un dünya keşfini bir araya getiren bir strateji oyunu. Kasabalar kur, nesneleri topla, kahramanlarını geliştir ve fiziği kullanarak çevreni taktiksel bir biçimde etkile!